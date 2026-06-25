به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال مراکش و هاییتی از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد پنجشنبه به طور همزمان با دیدار برزیل و اسکاتلند در چارچوب رقابت‌های گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که در نهایت با برتری ۳ بر ۲ مراکش به پایان رسید.

اشرف حکیمی (۳۹)، اسماعیل سایباری (۱+۴۵) و سوریان رحیمی (۷۸) برای مراکش و ژوزف (۸) و ویلسون ایزیدور(۴۳) برای هائیتی گلزنی کردند.

هائیتی که در دو دیدار قبلی خود برابر برزیل و اسکاتلند شکست خورده بود و شانس چندانی برای صعود نداشت، برخلاف پیش‌بینی‌ها بازی را شجاعانه آغاز کرد. شاگردان این تیم در همان دقایق ابتدایی روی اشتباه یاسین بونو، دروازه‌بان باتجربه مراکش، توسط جوزف به گل نخست مسابقه رسیدند تا یکی از شگفتی‌های شب رقم بخورد.

گل زودهنگام هائیتی باعث شد مراکشی‌ها با جدیت بیشتری حملات خود را دنبال کنند. شیرهای اطلس که با بهره‌گیری از ستاره‌های مطرح خود به دنبال کسب سه امتیاز و صعود از مرحله گروهی بودند، چندین بار با پاس‌های کوتاه و ترکیبی تا آستانه گلزنی پیش رفتند و سرانجام موفق شدند نتیجه را به تساوی بکشانند.

با این حال هائیتی که چیزی برای از دست دادن نداشت، دست از حمله نکشید و با ارائه نمایشی جسورانه بار دیگر دروازه مراکش را باز کرد. گل دوم این تیم به زیبایی هرجه تمام توسط ایزیدور وارد دروازه بونو شد تا احتمالا یکی از زیباترین گل های جام شکل پذیرد.

در ادامه اما تجربه و کیفیت بالاتر بازیکنان مراکش به کمک این تیم آمد. شاگردان سرمربی مراکش با حفظ مالکیت توپ و افزایش فشار روی دروازه حریف، دو گل دیگر به ثمر رساندند تا کامبکی ارزشمند را رقم بزنند و در نهایت با پیروزی ۳ بر ۲ زمین مسابقه را ترک کنند.

مراکش با این پیروزی امتیازات خود را افزایش داد و در پایان مرحله گروهی با توجه به تفاضل گل کمتر نسبت به برزیل، در رتبه دوم جدول گروه C قرار گرفت و راهی مرحله حذفی شد.