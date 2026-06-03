به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیکتر شدن به آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، ۴۸ تیم حاضر در این مسابقات با برگزاری دیدارهای تدارکاتی، آخرین مراحل آمادهسازی خود را پشت سر میگذارند.
نتایج دیدارهای دوستانه شامگاه سه شنبه و بامداد امروز چهارشنبه به شرح زیر است:
هائیتی ۴ - نیوزیلند صفر
در حضور هواداران پرشور هائیتی در جنوب فلوریدا، تیم ملی این کشور نمایشی قدرتمند ارائه داد و با چهار گل از سد نیوزیلند گذشت. روبن پروویدنس در دقیقه ۱۲ با حرکتی انفرادی، عبور از فین سورمن و ضربهای چیپ از فاصله نزدیک، گل نخست بازی را به ثمر رساند.
هائیتی در نیمه دوم برتری خود را افزایش داد و لنی جوزف، فرانزدی پیرو و مارخوس لاکروآ نیز موفق به گلزنی شدند تا نیوزیلند با پرسشهای زیادی درباره وضعیت خود راهی ادامه مسیر آمادهسازی شود.
لازم به ذکر است که داکنز نازون مهاجم استقلال در ترکیب تیم ملی فوتبال هائیتی حضور داشت و نیوزیلند یکی از حریفان ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ است.
ولز یک - غنا یک
گل ولز: لوئیس کوماس (۳+۹۰)
گل غنا: کالب ییرنکی (۶۶)
تیم ملی ولز با گل دقایق پایانی، پیروزی را از غنا گرفت و بازی در ورزشگاه کاردیف سیتی با تساوی به پایان رسید. ولز در نیمه نخست تیم برتر میدان بود، اما تعویضهای کارلوس کیروش، سرمربی غنا، در نیمه دوم جریان بازی را به سود تیم آفریقایی تغییر داد.
غنا روی حرکت انفجاری ارنست نوآما به گل رسید؛ ضربه نخست او توسط دروازهبان مهار شد اما کالب ییرنکی در ریباند توپ را وارد دروازه کرد. در نهایت لوئیس کوماس در وقتهای تلفشده با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.
مراکش ۴ - ماداگاسکار صفر
گلهای مراکش: اسماعیل صیباری (۴ و ۲۵)، سفیان رحیمی (۷۸ - پنالتی)، ایوب الکعبی (۸۷)
تیم ملی مراکش در ادامه روند آمادهسازی خود برای جام جهانی، با نمایشی مقتدرانه و در دیداری که ماداگاسکار بخش زیادی از آن را ۱۰ نفره دنبال کرد، به پیروزی پرگل دست یافت.
اسماعیل صیباری در همان دقیقه چهارم با ضربه سر از زاویه نزدیک گل نخست را به ثمر رساند و در ادامه با یک ضربه دقیق دومین گل خود و تیمش را ثبت کرد. در نیمه دوم نیز سفیان رحیمی از روی نقطه پنالتی و ایوب الکعبی با استفاده از یک فرصت مناسب، گلهای بعدی مراکش را وارد دروازه حریف کردند.
در این دیدار، اشرف حکیمی، ستاره مراکش، پس از درخشش اخیرش در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا همراه با تیم پاری سن ژرمن استراحت داده شد.
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