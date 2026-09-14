بازیکن سابق استقلال تیم ملی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حضور داکنز نازون مهاجم تیم ملی فوتبال هائیتی، در اردوی بعدی این تیم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و احتمال دارد او در نخستین فهرست دیوید بادیا سرمربی جدید هائیتی برای رقابت‌های کونکاکاف حضور نداشته باشد.

رسانه هائیتی «ferisports» اعلام کرد که وضعیت فعلی این مهاجم می‌تواند به ضرر او تمام شود و احتمال غیبتش در نخستین فهرست بادیا (سرمربی تیم ملی فوتبال هائیتی) وجود دارد.

بادیا که به‌تازگی هدایت تیم ملی هائیتی را بر عهده گرفته، قرار است نخستین فهرست خود را برای مسابقات کونکاکاف اعلام کند. انتخاب مهاجمان یکی از چالش‌های این مربی اسپانیایی خواهد بود و عملکرد بازیکنان در تیم‌های باشگاهی و میزان دقایق حضور آنها می‌تواند در تصمیم نهایی او تأثیرگذار باشد.

نازون که یکی از مهاجمان باتجربه تیم ملی هائیتی محسوب می‌شود، پیش از این یکی از نفرات اصلی «گرنادیرها» بوده است، اما اکنون باید منتظر تصمیم سرمربی جدید تیم ملی کشورش بماند.

لازم به ذکر است که نازون فصل گذشته در تیم فوتبال استقلال حضور داشت اما پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان حاضر نشد به تمرینات این تیم اضافه شود و وضعیت قرادادی او با آبی ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.