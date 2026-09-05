  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

آینده مبهم مهاجم خارجی استقلال؛ انتقاد رسانه هائیتی از نازون

آینده مبهم مهاجم خارجی استقلال؛ انتقاد رسانه هائیتی از نازون

با اینکه هنوز تکلیف حضور یا عدم حضور داکنز نازون در تیم فوتبال استقلال به طور رسمی اعلام نشده است یکی از رسانه های کشور هائیتی از این بازیکن انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی تیم فوتبال استقلال با وجود اینکه با این باشگاه قرارداد داشت حاضر به بازگشت به ایران نشد و در یک پیام مجازی از هواداران استقلال خداحافظی کرد. با این حال و چند روز بعد نازون با یک پیام مجازی دیگر از مدیران باشگاه استقلال بابت عدم پیگیری برای بازگشتش به ایران انتقاد کرد.

تا لحظه نگارش این خبر هنوز وضعیت این بازیکن به طور رسمی مشخص نشده و او هنوز به کشورمان بازنگشته است. رسانه هائیتی «lenouvelliste» در رابطه با داکنز نازون مهاجم تیم ملی این کشور نوشت: داکنز نازون و فرانزدی پیرو، دو مهاجم باتجربه تیم ملی فوتبال هائیتی، از زمان پایان جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون در شرایطی نامشخص قرار گرفته‌اند و ادامه حضور آنها در تیم ملی با تردیدهایی جدی مواجه شده است.

این دو مهاجم از پایان جام جهانی تاکنون حتی یک دقیقه برای تیم ملی هائیتی به میدان نرفته‌اند و با ظهور نسل جدیدی از مهاجمان، دیگر مانند گذشته مهره‌هایی غیرقابل جایگزین برای تیم ملی محسوب نمی‌شوند.

نازون پس از چند ماه حضور در استقلال، قرارداد خود با این باشگاه را به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حقوق از سوی مدیران باشگاه فسخ کرده است. جدایی نهایی او پس از آن رقم خورد که نازون در ابتدای ماه مارس ۲۰۲۶ و در پی حملات هوایی آمریکا و بسته شدن حریم هوایی ایران، به شکلی قابل توجه ایران را ترک کرده بود.

با وجود اعلام جدایی، همچنان درباره وضعیت دقیق قرارداد نازون با استقلال و مسائل حقوقی میان این بازیکن و باشگاه اختلافاتی وجود دارد. نازون در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب می‌شود، اما تا زمان انتشار این گزارش نتوانسته تیم جدیدی پیدا کند.

کد مطلب 6937608
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها