اقدام خیرخواهانه نازون با ساخت ۴۰ سرپناه برای زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال هائیتی و مهاجم تیم استقلال، پس از پایان حضورش همراه تیم ملی کشورش، راهی هائیتی شد و در جریان سفر به زادگاهش، از خانههایی که با تأمین هزینه ساخت آنها برای خانوادههای آسیبدیده از زلزله ویرانگر سال ۲۰۲۱ احداث شده بود بازدید کرد؛ اقدامی که با استقبال و قدردانی مردم کشورش همراه شد.
داکنز نازون مهاجم تیم ملی هائیتی، در اقدامی احساسی از تعدادی از بیش از ۴۰ خانهای که با تأمین هزینه ساخت آنها به خانوادههای آسیبدیده از زلزله ویرانگر ۱۴ اوت ۲۰۲۱ در منطقه کامپ-پرن کمک کرده بود، بازدید کرد.
این بازیکن ملیپوش روز پنجشنبه ۹ جولای در جریان سفر به جنوب هائیتی، به همراه همتیمی خود ژوسوئه دوورژه از این خانهها دیدن کرد. آنها همچنین از شهر لهکَی و آبشار سو-ماتورین نیز بازدید کردند.
اقدام نازون، فراتر از موفقیتهایش در زمین فوتبال، با فراهم کردن سرپناهی دائمی و ایجاد امیدی دوباره، به دهها خانواده کمک کرده تا پس از این فاجعه، زندگی خود را از نو بسازند.
نظر شما