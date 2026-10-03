توجه ویژه وزارت بهداشت به دندان شماره ۶ دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا قربانی، با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی پویش ملی سلامت دهان و دندان سال ۱۴۰۵، گفت: شعار محوری امسال «دو، دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» انتخاب شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، پیام‌های ساده و کاربردی خودمراقبتی را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان منتقل کنیم.

تمرکز ویژه بر «جشن دندان ۶»

وی با بیان اینکه مدارس یکی از محورهای اصلی اجرای پویش هستند، افزود: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌های آموزشی سلامت دهان و دندان در مدارس اجرا و زمینه برگزاری «جشن دندان ۶» برای دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.

قربانی ادامه داد: دندان شماره ۶ از مهم‌ترین دندان‌های دائمی است که در حدود ۶ سالگی رویش پیدا می‌کند و افزایش آگاهی خانواده‌ها و کودکان درباره اهمیت مراقبت از این دندان، یکی از اهداف برنامه امسال است.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت همچنین بر استفاده از ظرفیت سفیران سلامت دانش‌آموزی و مراقبان سلامت مدارس برای گسترش آموزش‌های مرتبط با مسواک زدن، استفاده از نخ دندان، تغذیه مناسب و سایر اصول پیشگیری تأکید کرد.

قربانی با اشاره به مشارکت جامعه دندانپزشکی و انجمن‌های تخصصی در پویش، گفت: دندانپزشکان می‌توانند با آموزش بیماران و عموم مردم و استفاده از ظرفیت مطب‌ها و فضای مجازی، نقش مؤثری در ترویج خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت دهان و دندان داشته باشند.

وی افزود: تولید و انتشار محتوای آموزشی و رسانه‌ای، استفاده از ظرفیت صداوسیما و رسانه‌های شهری و تقویت فعالیت‌های آموزشی و پیشگیرانه در مدارس و خانواده‌ها نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این پویش است.

قربانی تأکید کرد: هدف اصلی پویش، تبدیل مراقبت از دهان و دندان به بخشی از رفتار روزمره خانواده‌ها است.