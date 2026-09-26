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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

برنامه سفر استقلال به قطر مشخص شد

برنامه سفر استقلال به قطر مشخص شد

اعضای تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت های لیگ نخبگان آسیا باید به مصاف تیم الغرافه قطر بروند و این احتمال وجود دارد که آبی ها از کشور ثالث خودشان را به قطر برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال پس از دیدار برابر تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر، باید در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به مصاف الغرافه قطر برود.

هر دو دیدار استقلال خارج از خانه برگزار می‌شود و آبی‌پوشان ابتدا روز ۱۶ مهرماه در تبریز میهمان تراکتور خواهند بود و تنها چهار روز بعد باید در دوحه برابر الغرافه به میدان بروند.

با توجه به مشکلات پروازی، در صورتی که امکان انجام پرواز مستقیم استقلال از تبریز به قطر فراهم نشود، کاروان این تیم ابتدا راهی ترکیه خواهد شد و از آنجا خود را به دوحه می‌رساند. در صورت فراهم شدن پرواز مستقیم، استقلالی‌ها بدون سفر به کشور ثالث، مستقیماً از تبریز راهی قطر خواهند شد.

دیدار استقلال ایران و الغرافه قطر دوشنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6959062

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