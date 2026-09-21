به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نقلوانتقالات تابستانی روزهای نسبتاً خلوتی را پشت سر گذاشت. بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه باعث شد آبیپوشان نتوانند بازیکن جدیدی را به ترکیب خود اضافه کنند و تنها بهرام گودرزی و محمد خلیفه را از آلومینیوم جذب کردند. با این حال این دو بازیکن نیز به دلیل بسته بودن پنجره استقلال حداقل تا نیمفصل لیگ بیستوششم در تیم آلومینیوم حضور خواهند داشت و به محض باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی آبیپوشان، به جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده اضافه خواهند شد.
این شرایط در حالی برای استقلال رقم خورد که آبیپوشان بدون تردید در تابستان سال آینده روزهای متفاوتی را پیش رو خواهند داشت؛ چرا که قرارداد تعداد زیادی از بازیکنان این تیم در پایان فصل جاری به اتمام میرسد و باشگاه باید از همین حالا برای جلوگیری از بروز مشکل در پایان فصل، مذاکرات خود را با بازیکنان مدنظر کادر فنی برای تمدید قرارداد آغاز کند.
بر اساس قراردادهای موجود، مدت همکاری حبیب فرعباسی، یاسر آسانی، محمدرضا آزادی، جلالالدین ماشاریپوف، مهران احمدی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، روزبه چشمی و ابوالفضل زمانی با استقلال تا پایان فصل جاری اعتبار دارد. بنابراین مدیران باشگاه باید در ماههای آینده درباره ادامه همکاری با این نفرات تصمیمگیری کنند و در صورت نظر مثبت سرمربی، مذاکرات برای تمدید قرارداد آنها را پیش از پایان فصل آغاز کنند.
در کنار این نفرات، برخی دیگر از بازیکنان استقلال نیز یک فصل دیگر با این باشگاه قرارداد دارند. محمدحسین اسلامی، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، سامان تورانیان و امیرمحمد رزاقینیا در پایان فصل جاری همچنان یک فصل دیگر از قراردادشان با استقلال باقی خواهد ماند.
همچنین ابوالفضل ذلیخایی سه فصل و اسماعیل قلیزاده نیز دو فصل دیگر با استقلال قرارداد دارند و از این حیث شرایط متفاوتی نسبت به بخش دیگری از بازیکنان این تیم خواهند داشت.
با توجه به عملکرد خوب استقلال در فصل جاری لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، پیشبینی میشود بسیاری از بازیکنان این تیم در پایان فصل با پیشنهادهایی از سوی باشگاههای داخلی و خارجی مواجه شوند. در چنین شرایطی، حفظ و نگهداشتن تمامی نفرات فعلی برای استقلال کار سادهای نخواهد بود؛ بهخصوص اینکه قرارداد بخش قابل توجهی از بازیکنان این تیم در پایان فصل به طور کامل به پایان میرسد و آنها در صورت جدایی، بدون نیاز به پرداخت مبلغی بابت رضایتنامه، به عنوان بازیکن آزاد میتوانند راهی تیم دیگری شوند.
به همین دلیل، استقلال از همین حالا باید برای تعیین تکلیف بازیکنان خود برنامهریزی کند تا در پایان فصل و همزمان با آغاز نقلوانتقالات تابستانی، با موجی از جدایی بازیکنان و دشواری در حفظ ترکیب فعلی مواجه نشود.
نظر شما