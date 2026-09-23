مهاجم استقلال در رای گیری AFC؛ سحرخیزان نامزد بهترین بازیکن هفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مرحله لیگ لیگ نخبگان آسیا با برگزاری دیدارهای جذاب، گل‌های متعدد، بازگشت‌های تماشایی و درخشش انفرادی بازیکنان از شرق تا غرب قاره آسیا همراه بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرستی از بازیکنانی که در دیدارهای این هفته عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورده‌اند، منتشر کرده و از هواداران خواسته است از میان این بازیکنان، گزینه مورد نظر خود را به عنوان بهترین بازیکن هفته نخست انتخاب کنند.

فراس البریکان - الاهلی عربستان

الاهلی عربستان، مدافع عنوان قهرمانی، برای کسب امتیاز در دیدار نخست خود به یک لحظه درخشش نیاز داشت و بار دیگر فراس البریکان این نقش را ایفا کرد. مهاجم متولد سال ۲۰۰۰ الاهلی در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده، پس از آنکه نازاروف ضربه ادوارد اسپرتسیان را دفع کرد، روی ریباند صاحب توپ شد و با ضربه‌ای توپ را از کنار دروازه‌بان عبور داد تا تیمش را از شکست نجات دهد و به یک امتیاز برساند.

زوران ماروسیچ - نفتچی ازبکستان

زوران ماروسیچ، مهاجم باتجربه نفتچی، با یک ضربه سر دیرهنگام باعث شد نماینده ازبکستان با نتیجه یک بر صفر نیروی هوایی عراق را شکست دهد و لیگ نخبگان آسیا را با پیروزی آغاز کند.

یوری سزار - شباب الاهلی امارات

شباب الاهلی که فصل گذشته تا مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا پیش رفت، رقابت‌های این فصل را با پیروزی آغاز کرد و یوری سزار، وینگر برزیلی این تیم، نقش مهمی در این موفقیت داشت. او در سمت چپ زمین سریع‌تر از بازیکنان حریف خود را به توپ سرگردان رساند و از فاصله‌ای نزدیک به محوطه شش‌قدم، با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه پایین سمت راست دروازه فرستاد.

بغداد بونجاح - الشمال قطر

بغداد بونجاح در نخستین حضورش با پیراهن الشمال به نظر می‌رسید با گل دقیقه ۶۳ خود یک شروع رؤیایی برای این تیم رقم زده است. این مهاجم الجزایری با گل خود الشمال را در مسیر کسب نخستین سه امتیاز تاریخ این باشگاه در رقابت‌های قاره‌ای قرار داد، اما جورجینیو واینالدوم تقریباً با آخرین ضربه بازی گل تساوی را برای الاتحاد به ثمر رساند تا الشمال به یک امتیاز بسنده کند.

سعید سحرخیزان - استقلال ایران

سعید سحرخیزان، مهاجم تیم فوتبال استقلال ایران، نیز در فهرست نامزدهای بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته است. او در دیدار با السد موفق شد گل دوم تیمش را روی پاس یاسر آسانی به ثمر برساند.

خولیان کوینونز - القادسیه عربستان

القادسیه شروعی رؤیایی در لیگ نخبگان آسیا داشت و با نتیجه ۲ بر یک الوصل امارات را شکست داد. خولیان کوینونز نیز با به ثمر رساندن یک گل باکیفیت، زمینه‌ساز این پیروزی شد و شروعی درخشان برای تیمش رقم زد.

حسین رحیمی - العین امارات

حسین رحیمی جوان با به ثمر رساندن دو گل، چهره اصلی پیروزی بزرگ العین مقابل النصر عربستان بود. العین در دیدار نخست خود با نتیجه ۴ بر صفر تیم پرستاره النصر را شکست داد و رحیمی با دبل خود نقش مهمی در این برد ایفا کرد.

سرگئی میلینکوویچ ساویچ - الهلال عربستان

سرگئی میلینکوویچ ساویچ، هافبک صربستانی الهلال، با پرش بلند خود بالاتر از مدافعان حریف قرار گرفت و با ضربه سری تماشایی دومین گل الهلال را مقابل الغرافه قطر به ثمر رساند. این گل در نهایت تعیین‌کننده بود و الهلال توانست به پیروزی برسد؛ هرچند علاءالدین حسن با ضربه‌ای تماشایی یکی از گل‌ها را برای الغرافه جبران کرد.

الکساندر چاوویچ - کاشیما آنتلرز ژاپن

الکساندر چاوویچ بازگشت کاشیما آنتلرز به رقابت‌های قاره‌ای را به بهترین شکل ممکن رقم زد. او در دیدار نخست این تیم در لیگ نخبگان آسیا سه گل به ثمر رساند و با هت‌تریک خود نقش اصلی را در پیروزی پرگل کاشیما ایفا کرد. کاشیما که قهرمان سال ۲۰۱۸ این رقابت‌هاست، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ در مسابقات قاره‌ای حضور پیدا کرده است. هوماره توکودا نیز در این دیدار دو گل دیگر برای کاشیما به ثمر رساند.

آنتون کریووتسیوک - دائجون هانا سیتی‌زن

آنتون کریووتسیوک، مدافع تیم ملی جمهوری آذربایجان، با عملکرد دفاعی خود نقش مهمی در حفظ برتری دائجون هانا سیتی‌زن داشت. این بازیکن کمک کرد نماینده کره جنوبی تا دقایق پایانی کنترل مسابقه را در اختیار داشته باشد و در نهایت ویکتور بوبسین در دقیقه ۷۸ با یک ضربه والی قفل دروازه حریف را باز کرد تا پیروزی دائجون قطعی شود.

تاکاشی اوسامی - گامبا اوزاکا

تاکاشی اوسامی، کاپیتان گامبا اوزاکا، حتی بدون بستن بازوبند نیز نقش یک رهبر واقعی را برای تیمش ایفا کرد و الهام‌بخش نماینده ژاپن در شروع مسابقه بود. گامبا اوزاکا که بازی را کند آغاز کرده بود، در ادامه توانست با نتیجه ۴ بر یک کنگ آن هانوی ویتنام را شکست دهد. این دیدار در ورزشگاه سویتاسیتی فوتبال برگزار شد.

پرینس آمپم - شانگهای پورت چین

پرینس آمپم در دیدار شانگهای پورت مقابل نماینده تایلند هت‌تریک کرد و سه گل به‌یادماندنی به ثمر رساند. او ابتدا در دقایق ۳۱ و ۳۶ موفق به گلزنی شد و سپس در نخستین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست سومین گل خود را به ثمر رساند تا تیم تحت هدایت کوین ماسکات سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.

اسکار آریباس - جوهور دارالتعظیم مالزی

اسکار آریباس در فاصله ۲۲ یاردی از دروازه حریف، ضربه‌ای بسیار قدرتمند روانه دروازه کرد که نیل اتر idge، دروازه‌بان حریف، نتوانست آن را به طور کامل مهار کند و توپ پس از برخورد با دست او وارد دروازه شد.

جرمی دودزیاک - پکن اف‌سی چین

جرمی دودزیاک به پکن اف‌سی کمک کرد تا قهرمان سوپرلیگ چین با سه امتیاز نخست رقابت‌های خود را ترک کند. این بازیکن یک دقیقه پس از آغاز نیمه دوم و در جریان شلوغی محوطه جریمه، از فاصله نزدیک توپ را وارد دروازه کرد و برتری دوگله تیمش را دوباره به این تیم بازگرداند.

تیاگو اوروبو - چونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی

چونبوک هیوندای موتورز، قهرمان دو دوره رقابت‌های قاره‌ای، در حالی که یک گل از کاشیوا ریسول عقب بود، در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. تیاگو اوروبو با گل زودهنگام خود در نیمه دوم بازی را به تساوی کشاند و زمینه بازگشت چونبوک برای کسب پیروزی را فراهم کرد.

پیرا دول چامراسامی - پورت اف‌سی تایلند

پیرا دول چامراسامی، هافبک ۳۴ ساله پورت اف‌سی، با وجود شکست ۲ بر یک تیمش مقابل ویسل کوبه ژاپن، عملکردی پرتلاش و مستمر در طول مسابقه داشت. او با وجود شکست تیمش، عنوان بهترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد و به همین دلیل در فهرست نامزدهای بهترین بازیکن هفته نخست نیز قرار گرفته است.

در نهایت، هواداران باید از میان این بازیکنان که در هفته نخست عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورده‌اند، گزینه مورد نظر خود را برای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا انتخاب کنند.

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