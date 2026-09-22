آماده باش به جانشین فرعباسی برای بازی با تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه به مصاف تراکتور خواهد رفت، دیداری که با توجه به شرایط دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برای آبی‌پوشان برخوردار است.

حبیب فرعباسی دروازه‌بان اول استقلال در جریان دیدار آسیایی این تیم مقابل السد قطر در لیگ نخبگان آسیا دچار مصدومیت شد و به همین دلیل نتوانست تیم ملی فوتبال ایران را در اردوی اخیر همراهی کند.

با این حال احتمال دارد فرعباسی تا هفته سوم مهرماه از میادین دور باشد. با وجود این کادر پزشکی استقلال امیدوار است روند درمان این دروازه‌بان به گونه‌ای پیش برود که او بتواند خود را به دیدار مقابل تراکتور برساند و در صورت تأیید شرایط جسمانی، بار دیگر در ترکیب استقلال قرار بگیرد.

در صورتی که فرعباسی نتواند در این دیدار به میدان برود، آریا حسینی‌فرد دروازه‌بان دوم استقلال برای نخستین بار در چارچوب دروازه آبی‌پوشان قرار خواهد گرفت و فرصت حضور در ترکیب اصلی این تیم را به دست می‌آورد.

استقلال پس از دیدار مقابل تراکتور باید در قطر به مصاف الغرافه برود و آبی‌پوشان امیدوارند فرعباسی تا آن زمان به شرایط مطلوب بازگردد و بتواند در این دیدار آسیایی استقلال را همراهی کند.