به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سعید سحرخیزان مهاجم تیم فوتبال امید ایران درباره دیدار ایران و چین اظهار داشت: بازی سنگینی با تیم چین داشتیم. درست است که بازی مساوی شد و خیلی دوست داشتیم این مسابقه را ببریم، اما در چنین تورنمنت‌هایی شرایط متفاوت است. بازی‌ها فشرده برگزار می‌شوند و فاصله بین مسابقات کم است، بنابراین فرصت زیادی برای تمرین و کار تاکتیکی نداریم. در این شرایط، بحث ریکاوری اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند و باید خیلی سریع برای مسابقه بعدی آماده شویم.

وی ادامه داد: ما هنوز یک بازی مهم دیگر مقابل کره شمالی داریم که فکر می‌کنم برای هر دو تیم حساس و تعیین‌کننده باشد. با تمام توان‌مان تلاش می‌کنیم که در بازی بعدی به پیروزی برسیم و بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم. هدف همه بچه‌ها همین است و با تمرکز کامل برای این مسابقه آماده می‌شویم.

تیم امید ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا موفق شد امارات را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد و در بازی دوم نیز مقابل چین به تساوی بدون گل رسید. ایران با این نتیجه چهار امتیازی شد و صدرنشینی گروه B را حفظ کرد؛ دیداری که سحرخیزان از دقیقه ۶۲ وارد زمین شد.

مهاجم تیم امید درباره شرایط خود و دیگر بازیکنانی که با تأخیر به اردوی تیم اضافه شدند، گفت: همان‌طور که می‌دانید چند بازیکن دیگر به تیم اضافه شدند و من هم به تیم ملحق شدم. با توجه به اینکه بعد از اولین بازی تیم امید و پس از مسابقه‌ای که در لیگ نخبگان آسیا داشتیم به تیم اضافه شدیم، طبیعتاً شرایط برای ما کمی متفاوت بود.

سحرخیزان اضافه کرد: ما از یک شرایط مسابقه و برنامه متفاوت وارد اردوی تیم امید شدیم و علاوه بر آن، شرایط آب‌وهوایی و ساعت برگزاری مسابقات در اینجا با شرایطی که در ایران داشتیم متفاوت است. بنابراین اینکه بخواهیم خودمان را با شرایط جدید وفق بدهیم و به اصطلاح آداپته شویم، کمی زمان می‌برد. با این حال، فکر می‌کنم این مرحله را خیلی خوب پشت سر گذاشته‌ایم.

وی درباره هماهنگی با سایر بازیکنان تیم امید نیز عنوان کرد: الان در شرایط خیلی خوبی هستیم. توانستیم خودمان را با شرایط اینجا و همچنین با بچه‌های تیم هماهنگ کنیم. ارتباط و هماهنگی خوبی بین بازیکنان وجود دارد و همه تلاش می‌کنیم در مدت کوتاهی که تا بازی بعدی داریم، بهترین شرایط را پیدا کنیم.

سحرخیزان در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات فشرده است و باید از نظر بدنی و ذهنی کاملاً آماده باشیم. هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و دیگر فرصتی برای جبران اشتباهات وجود ندارد. ما از ابتدا با هدف موفقیت در این رقابت‌ها وارد شدیم و حالا تمام تمرکزمان روی بازی با کره شمالی است. امیدوارم بتوانیم با یک نمایش خوب و با تلاش همه بازیکنان، نتیجه‌ای بگیریم که باعث صعود تیم امید به مرحله بعد شود.