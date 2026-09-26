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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

حکم پرونده کاریله هنوز به استقلال ابلاغ نشده است

حکم پرونده کاریله هنوز به استقلال ابلاغ نشده است

باشگاه استقلال هنوز ابلاغ رسمی حکم پرونده ریکاردو کاریله مربی برزیلی، را دریافت نکرده و جزئیات رأی صادرشده نیز به این باشگاه اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای برگزاری دو دیدار مهم مقابل تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که پرونده فابیو کاریله مربی برزیلی، بار دیگر برای این باشگاه خبر ساز شده است.

امروز شنبه ۴ مهر اعلام شد که حکم پرونده کاریله صادر شده است. استقلال پیش از عقد قرارداد با ریکاردو ساپینتو برای فصل گذشته، برای این مربی برزیلی قرارداد الکترونیکی ارسال کرده بود و حالا بر اساس حکم صادرشده، این باشگاه به پرداخت ۴۰۰ هزار دلار محکوم شده است.

با این حال تاکنون هیچ نامه رسمی درباره این حکم به باشگاه ارسال نشده و مسئولان استقلال هنوز ابلاغ رسمی رأی را دریافت نکرده‌اند.

باشگاه استقلال در عین حال در تلاش است با مذاکرات با این مربی برزیلی، راهی برای حل‌وفصل این پرونده پیدا کند. آبی‌پوشان امیدوارند با مذاکره و دستیابی به توافق با کاریله، از تشدید تبعات این پرونده و صدور یا اجرای احکام سنگین‌تر علیه باشگاه جلوگیری کنند.

کد مطلب 6959070
بهنام روان پاک

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