به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره عملکرد تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ و برنامه‌های فدراسیون برای این تیم اظهار داشت: تیم امید با بازیکنان زیر ۲۱ سال در این مسابقات شرکت کرد و تحلیل و بررسی مجموعه ما این بود که این تیم باید برای حضور در بازی‌های المپیک آماده شود به همین دلیل تصمیم گرفتیم تیم جوانی را اعزام کنیم.

وی افزود: البته ارزیابی ما از نتایج به دست آمده مثبت نیست و معتقدیم این تیم می‌توانست نتایج بهتری کسب کند، اما فدراسیون فوتبال در بخش تدارکات و پشتیبانی تلاش خوبی انجام داد. برخی تصور می‌کنند فدراسیون فوتبال تنها باید امکاناتی مانند برگزاری اردوهای مناسب یا گرفتن هواپیمای اختصاصی را فراهم کند، در حالی که یکی از اقدامات مهم فدراسیون، متقاعد کردن باشگاه‌ها برای در اختیار گذاشتن بازیکنانشان در شرایطی بود که مسابقات در زمان فیفادی برگزار نمی‌شد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: باشگاه‌ها در این زمینه همکاری کردند و تنها دو باشگاه به دلیل اینکه خودشان درگیر مسابقات لیگ نخبگان آسیا بودند، نتوانستند بازیکنانشان را به موقع در اختیار تیم امید قرار دهند و ما نیز این موضوع را پذیرفتیم. حسین عبدی نیز برای این تیم زحمت کشید و به صورت ویژه کار کرد، اما در نهایت استعفا داد.

سرمربی تیم امید به زودی معرفی می شود

تاج با اشاره به برنامه فدراسیون برای انتخاب سرمربی جدید تیم امید گفت: فدراسیون فوتبال اکنون به صورت جدی دنبال این است که هرچه سریع‌تر سرمربی تیم فوتبال امید را انتخاب کند. در همین یکی دو روز تعطیلی پنجشنبه و جمعه، بیش از چهار یا پنج جلسه در فدراسیون درباره تیم ملی امید برگزار شد، چرا که باید هرچه زودتر سرمربی انتخاب شود تا تیم خودش را برای مسابقات مقدماتی المپیک آماده کند. هدف اصلی ما المپیک است.

وی درباره احتمال انتخاب سرمربی داخلی یا خارجی برای تیم امید تصریح کرد: اینکه سرمربی داخلی باشد یا خارجی، هنوز جای بحث دارد و تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است. اگر ما تیم زیر ۲۳ سال را به بازی‌های آسیایی می‌بردیم، شاید نتایج بهتری کسب می‌کردیم، اما نیت ما این بود که بازیکنان زیر ۲۱ سال را به مسابقات اعزام کنیم و هر اتفاقی هم که رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی برای المپیک انجام شود. با این حال، از نتایج به دست آمده خیلی راضی نیستیم و این تیم می‌توانست عملکرد و نتیجه بهتری داشته باشد.

ارزیابی ام از تیم ملی فوتبال مثبت است

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره تیم ملی بزرگسالان و نتایج این تیم در دیدارهای اخیر گفت: در تیم ملی بزرگسالان اصلاً بحث این نیست که ما در بازی‌های مقدماتی و دوستانه نبازیم. هدف این است که اگر قرار است شکست بخوریم، این اتفاق در یک مقطع حساس و در بازی‌های اصلی رخ ندهد.

وی افزود: ارزیابی من از شرایط مثبت است. اشتباهاتی که در این مسابقه رخ داد، چه از سوی افراد و بازیکنان، از جمله دروازه‌بان و خط دفاعی و حتی برخی تصمیمات داوری، باید برای ما یک درس باشد تا این اشتباهات در یک بازی مقدماتی تکرار نشود و در مسابقات اصلی از این بابت آسیب نبینیم. البته این بازی هم می‌توانست نتیجه بهتری برای ما داشته باشد.

تاج با اشاره به شرایط کشور و دشواری فراهم کردن دیدارهای تدارکاتی اظهار داشت: فدراسیون فوتبال هر آنچه از دستش برمی‌آمد انجام داده است. شما شرایط کشور را می‌دانید. در چنین شرایطی هماهنگ کردن بازی‌های تدارکاتی کار ساده‌ای نیست. اینکه بتوانیم برای تیم ملی بازی دوستانه جور کنیم، کار دشواری است. بازی با ازبکستان شاید از این جهت تکراری باشد و از نظر فنی نتواند همه نیازهای تیم ملی را پوشش دهد، اما باید توجه داشت که ازبکستان یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر آسیاست و حتی شاید باید برای قهرمانی این تیم در آسیا پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد: اینکه یک نفر بیاید بگوید سرمربی‌ای که ما انتخاب کرده‌ایم، در داخل کشور سرمربی بهتری هم وجود دارد یا اینکه مربی خارجی را می‌شد به راحتی آورد، حرف‌هایی است که مطرح می‌شود، اما اجرای این مسائل در شرایط فعلی بسیار سخت است. باید بپذیریم که محدودیت‌هایی داریم. با وجود این محدودیت‌ها، فراهم کردن بازی‌های تدارکاتی و تنظیم برنامه برای تیم ملی کار دشواری است.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین درباره تیم‌های پایه گفت: خوشبختانه بازیکنان تیم جوانان ما به خوبی رشد کرده‌اند و بالا آمده‌اند، اما این تیم نیز نیاز به پشتیبانی دارد و باید مراقب باشیم که در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشود. تیم نوجوانان نیز رویدادهای مهمی پیش رو دارد و باید در مسابقات مقدماتی شرکت کند.

قرار بود با ونزوئلا بازی کنیم که لغو شد

تاج در ادامه درباره برنامه تیم ملی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی گفت: بازی سوم را هم برای میزبانی با قطر هماهنگ کرده‌ایم. خودم با مسئولان قطر صحبت کردم و آنها نیز نامه رسمی زدند که می‌توانیم در قطر بازی کنیم. با ونزوئلا هم هماهنگ کرده بودیم و قرار بود این مسابقه برگزار شود، اما آنها پریروز در نامه‌ای رسمی اعلام کردند که نمی‌توانند با ما بازی کنند.

وی افزود: نمی‌دانم چرا ونزوئلا این بازی را لغو کرد، چرا که ما با آنها توافق داشتیم و نامه رسمی هم داشتیم، اما به هر حال این اتفاق افتاد. در کنار آن، با یک کشور دیگر نیز برای برگزاری بازی تدارکاتی در حال برنامه‌ریزی بودیم که آن مسابقه هم اکنون در لایه‌ای از ابهام قرار گرفته است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: اگر بتوانیم تیمی را که اکنون برای بازی سوم مدنظر داریم هماهنگ کنیم، برنامه ما کامل خواهد شد. بازی با ونزوئلا قطعی بود، اما آنها آن را لغو کردند و به همین دلیل به دنبال گزینه دیگری هستیم. بازی با قطر نیز هماهنگ شده و اگر شرایط فراهم شود، تیم ملی پس از دیدار با روسیه به قطر خواهد رفت و در آنجا بازی خواهد کرد.

تاج خاطرنشان کرد: برای بازی سوم باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم. محل برگزاری بازی سوم نیز می‌تواند قطر باشد، اما تیمی که مدنظر ما بود از انجام مسابقه انصراف داده است و به همین دلیل فدراسیون فوتبال همچنان در حال برنامه‌ریزی برای نهایی کردن دیدار سوم است.

تاج در پاسخ به سوالی درباره میزان پاسخگویی فدراسیون فوتبال به افکار عمومی و انتقاداتی که طی روزهای اخیر مطرح شده است، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم به رسانه‌ها بگوییم انتقاد نکنند. واقعیت این است که من یک بار دیگر هم گفته‌ام، فدراسیون یا هر مجموعه مدیریتی در هر سیستمی که خودش را پاسخگو نداند و بگوید کسی حق ندارد از آن انتقاد کند، نباید انتظار داشته باشد که کسی هم به آن احترام بگذارد. اگر انتقادی وارد است، باید آن را پذیرفت.

وی افزود: فقط در بعضی موارد که انگشت اتهام به سمت فدراسیون می‌آید، سوال من این است که فدراسیون چه کاری باید انجام می‌داده و چه کاری می‌توانسته برای پشتیبانی از این تیم‌ها انجام دهد؟ در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره از تیم امید پشتیبانی نکرده بودیم. در شرایط فعلی حتی پرواز چارتر گرفتیم و دو بار تیم را برای برگزاری اردو جابه‌جا کردیم و امکانات لازم را در اختیار تیم قرار دادیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: به هر حال فوتبال است و مردم هم به نتایج نگاه می‌کنند. انتظار آنها این است که تیم ملی امیدشان که سال‌هاست نتیجه نگرفته، این بار بتواند برای المپیک نتیجه مطلوبی کسب کند. به همین دلیل تغییراتی در سیستم ایجاد خواهد شد و انشاالله خودمان را برای تیم زیر ۲۱ سال آماده می‌کنیم.