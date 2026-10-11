هری کین در آستانه تمدید قرارداد با بایرن مونیخ

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات هری کین مهاجم انگلیسی تیم فوتبال بایرن مونیخ برای تمدید قرارداد با این باشگاه آلمانی پیشرفت مثبتی داشته و دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند.

رسانه «cfbayerninsider» نوشت: در ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آینده کین در بایرن مونیخ مطرح شده است. این مهاجم سابق تاتنهام به بازگشت به لیگ برتر انگلیس مرتبط شده بود و باشگاه بارسلونا نیز به جذب او علاقه نشان داده بود. با این حال، کین همواره تأکید کرده است که می‌خواهد در بایرن بماند و با این تیم به افتخارات بیشتری دست پیدا کند.

تمدید قرارداد با این مهاجم برای بایرن اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه پس از عملکرد درخشان او در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ که می‌تواند نامش را در میان مدعیان کسب توپ طلای فوتبال جهان قرار دهد. کین اکنون ۳۳ سال دارد و بایرن باید در تعیین مدت قرارداد جدید او با دقت عمل کند. با این وجود، مدیران باشگاه معتقدند تأثیرگذاری این بازیکن دست‌کم در دو سال آینده کاهش نخواهد یافت.

«کریستین فالک» خبرنگار آلمانی اعلام کرده است که مذاکرات کین و بایرن مونیخ برای تمدید قرارداد به مراحل امیدوارکننده‌ای رسیده است. به گفته او، فضای مثبتی بر مذاکرات حاکم است و موضوع اصلی در حال حاضر، زمان نهایی شدن توافق است، نه اصل آن.

فالک در این باره گفت: این خبر صحت دارد؛ مذاکرات هری کین با بایرن مونیخ پیشرفت کرده و شرایط در حال حاضر بسیار مثبت است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کرده بودیم، پیش از وقفه بازی‌های ملی گفت‌وگوهای سازنده‌ای میان دو طرف انجام شده بود.

او افزود: اطلاع یافته‌ام که مذاکرات پس از آن نیز ادامه داشته و دو طرف درباره مسائل مالی و جزئیات قرارداد گفتگو کرده‌اند. از هر دو طرف نشانه‌های مثبتی دریافت کرده‌ام و هیچکس تصور نمی‌کند که مذاکرات به بن‌بست برسد. اکنون مسئله این است که توافق چه زمانی نهایی می‌شود، نه اینکه آیا چنین توافقی حاصل خواهد شد یا خیر.

لازم به ذکر است که تیم فوتبال بایرن مونیخ شامگاه شنبه 18 مهر و در هفته پنجم بوندس لیگا رو در روی تیم آگزبورگ قرار گرفت و این دیدار با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. کین از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و دو پاس گل برای هم تیمی های خود مهیا کرد.