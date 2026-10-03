به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر شنبه در دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج، با اشاره به جایگاه شهدای کارگر اظهار کرد: در میان شهدای اقشار مختلف، شهدای کارگری از جمله گروه‌هایی هستند که با وجود نقش‌آفرینی مؤثر، کمتر به ابعاد فداکاری آنان پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه کارگران و اصناف در دوران جنگ تنها به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود محدود نماندند، افزود: بسیاری از افراد این قشر در شرایط جنگی به صورت داوطلبانه راهی جبهه‌ها شدند و در کنار نیروهای نظامی برای دفاع از کشور حضور پیدا کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به آمار شهدای کارگری استان ادامه داد: ۱۳۲ شهید کارگری کردستان سندی روشن از حضور و نقش‌آفرینی این قشر در عرصه دفاع از کشور است و نمی‌توان سهم کارگران را در حوادث و تحولات دوران دفاع نادیده گرفت.

پورذهبی با تأکید بر ویژگی‌های اخلاقی شهدای کارگر و اصناف گفت: این شهدا در زندگی روزمره خود کارگر یا کاسب بودند، اما هنگامی که کشور به حضور آنان نیاز داشت، مسئولیت اجتماعی و ملی خود را بر منافع شخصی مقدم کردند.

وی، احساس مسئولیت را یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهدای کارگری دانست و بیان کرد: این افراد بدون آنکه انتظار برخورداری از امتیازات خاصی داشته باشند، وارد میدان شدند و با روحیه‌ای متکی بر تکلیف و مسئولیت از کشور دفاع کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ایثار و ازخودگذشتگی را بخش دیگری از ویژگی‌های این شهدا عنوان کرد و گفت: فداکاری آنان تنها در حضور در جبهه خلاصه نمی‌شد، بلکه همراهی با آرمان‌های اسلامی و انقلاب و آمادگی برای گذشتن از جان، بخش مهمی از مسیر زندگی این شهدا بود.

پورذهبی خاطرنشان کرد: بررسی زندگی شهدای کارگر و اصناف می‌تواند تصویری روشن از نقش اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور ارائه دهد؛ اقشاری که در کنار انجام وظایف روزمره، در مقاطع حساس مسئولیت خود را در قبال کشور و ارزش‌های مورد باورشان ایفا کردند.