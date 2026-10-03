به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی پیش از ظهر شنبه در دومین اجلاسیه شهدای اصناف و کارگری کردستان که در سنندج برگزار شد، با تأکید بر جایگاه کار و کارگر در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: کارگران و تولیدکنندگان امروز نیز همچون دوران دفاع مقدس، بخشی از ظرفیت قدرت و امنیت کشور به شمار می‌روند و توجه به این قشر باید در اولویت باشد.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ارزش کار و تلاش برای تأمین معاش افزود: در فرهنگ اسلامی، تلاش برای کسب روزی حلال از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و دست کارگری که برای تأمین زندگی خانواده خود زحمت می‌کشد، دارای ارزش و حرمت است.

فرمانده قرارگاه شهید شهرامفر با بیان اینکه جامعه کارگری و اصناف در دوران دفاع مقدس حضوری گسترده داشتند، گفت: حدود ۱۴ هزار نفر از کارگران، بازاریان و اصناف در جریان دفاع مقدس جان خود را در راه انقلاب و دفاع از کشور تقدیم کردند و بسیاری از اعضای این قشر نیز با حضور مستقیم در جبهه‌ها به ندای امام خمینی(ره) پاسخ دادند.

کارگرانی که در میدان دفاع به فرمانده تبدیل شدند

رضایی با اشاره به استعدادهایی که در دوران جنگ در میان نیروهای مردمی و کارگری شکوفا شد، بیان کرد: برخی از افرادی که پیش از جنگ به عنوان کارگر فعالیت می‌کردند، پس از ورود به جبهه توانمندی‌های خود را نشان دادند و به نیروهای مؤثر و حتی فرماندهان عرصه دفاع مقدس تبدیل شدند.

وی شهید رضاییان و شهید شمس‌آبادی را از جمله نمونه‌های این مسیر دانست و افزود: نقش کارگران و بازاریان در دفاع مقدس فقط به حضور در خطوط مقدم خلاصه نمی‌شد و این قشر در تأمین نیازهای جبهه و پشتیبانی از رزمندگان نیز مسئولیت مهمی بر عهده داشت.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه شهدا مایه عزت و سربلندی جامعه هستند، عنوان کرد: آنچه امروز از اقتدار، صلابت و عزت در کشور مشاهده می‌شود، حاصل فداکاری و خون شهیدانی است که برای دفاع از ارزش‌ها و سرزمین خود از جان گذشتند.

رضایی در ادامه به خاطره‌ای از عملیات تفحص پیکر شهدا اشاره کرد و گفت: پس از یکی از عملیات‌ها، تعدادی از رزمندگان یک یگان به شهادت رسیده بودند که پیکر برخی از آنان پیدا شد، اما تعدادی همچنان مفقود بودند.

وی ادامه داد: در جریان جست‌وجو در منطقه، نیروهای تفحص از چوپانی درباره محل استقرار و وضعیت منطقه پرس‌وجو کردند که وی از مشاهده نور و شعله‌هایی در هنگام غروب در پشت صخره‌ها خبر داد.

فرمانده قرارگاه شهید شهرامفر اضافه کرد: نیروهای تفحص با بررسی محدوده‌ای که چوپان به آن اشاره کرده بود، موفق شدند پیکر پنج شهید را پیدا کنند و پس از انتقال پیکرها، چوپان اعلام کرد که دیگر آن نورها را در منطقه مشاهده نکرده است.

رضایی همچنین با اشاره به خاطره دیگری درباره مشاهده نور در محل دفن شهدا، این روایت‌ها را یادآور جایگاه و عظمت شهیدان دانست و بر ضرورت شناخت سیره شهدا و حرکت در مسیر آنان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تولید در اقتدار کشور گفت: کارگران و تولیدکنندگان از عناصر مؤثر در ایجاد قدرت و امنیت برای جامعه هستند و باید جایگاه و خدمات آنان مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان خاطرنشان کرد: بازاریان، اصناف و کارگران در سراسر کشور ظرفیت ارزشمندی هستند و نقش آنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و دفاعی باید به شکل شایسته‌ای دیده و از تلاش‌های این قشر قدردانی شود.

رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد: همه ما بتوانیم با حفظ یاد و آرمان شهدا، در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم گام برداریم.