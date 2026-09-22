به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین آئین سراسری تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت دوران دفاع مقدس در سنندج، با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهدا، جایگاه و احترامی است که خداوند برای آنان قرار داده و شهادت موجب افزایش این احترام در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به آیه‌ای از سوره یس که در وصیت‌نامه یکی از شهدای طلبه آمده است، افزود: در این آیه، شهید پس از ورود به بهشت آرزو می‌کند که قوم او می‌دانستند خداوند او را مورد بخشش و تکریم قرار داده است؛ بنابراین یکی از جلوه‌های شهادت، برخورداری از کرامت و احترام الهی است.

شهدا نماد ایثار و قهرمانی هستند

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، ایثار و ازخودگذشتگی را از دیگر ویژگی‌های رزمندگان و شهدا دانست و بیان کرد: بسیاری از رزمندگان دوران دفاع مقدس بدون آنکه به دنبال تشویق و دیده شدن باشند، با اخلاص و روحیه‌ای فداکارانه در میدان حضور یافتند و برخی از آنان نیز در غربت به شهادت رسیدند.

پورذهبی ادامه داد: رزمندگان و شهدا برای رسیدن به موقعیت یا امکانات خاصی وارد میدان نشدند، بلکه آنچه آنان را به این مسیر کشاند، روحیه ایثار، اخلاص و احساس مسئولیت بود.

وی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: خاطرات و زندگی شهدا صرفاً برای بیان یک روایت تاریخی نیست، بلکه باید از این خاطرات درس گرفت و تلاش کرد در مسیر آنان حرکت کنیم.

شهدا الگوهایی برای نسل امروز

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهای واقعی نیاز دارد، عنوان کرد: شهدا باید در زندگی اجتماعی و فردی ما به الگو تبدیل شوند و هرکدام از ما باید بررسی کنیم تا چه اندازه توانسته‌ایم از رفتار، اخلاص و ایثار آنان درس بگیریم.

پورذهبی در ادامه به نقش شهدا در بیداری جامعه اشاره کرد و گفت: شهدا علاوه بر اینکه با فداکاری خود از کشور و ارزش‌های جامعه دفاع کردند، با شهادت خود جامعه را از خواب غفلت بیدار می‌کنند.

وی با اشاره به شهدای حوادث و جنگ اخیر افزود: در جریان جنگ اخیر نیز شمار قابل توجهی از اقشار مختلف از جمله دختران و پسران، معلمان، اولیا و مراجعه‌کنندگان به شهادت رسیدند که هر یک از این شهدا می‌توانند منشأ روایت، تبیین و الگوسازی برای جامعه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در جریان حمله به یک ساختمان مسکونی گفت: در یکی از این حملات، ساختمانی هفت طبقه با هدف ترور یک دانشمند مورد حمله قرار گرفت و در این حادثه شماری از دانش‌آموزان نیز به شهادت رسیدند.

پورذهبی خاطرنشان کرد: درباره شهدا و فداکاری‌های آنان مطالب و درس‌های فراوانی برای گفتن وجود دارد و باید این سرمایه ارزشمند را برای نسل‌های آینده تبیین کرد.