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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

نسخه ایرانی یونس محمود برای فوتبال عراق!

نسخه ایرانی یونس محمود برای فوتبال عراق!

رئیس فدراسیون فوتبال عراق از برنامه این کشور برای ایجاد تغییرات گسترده در تیم ملی و ساختن یک نظام یکپارچه در مدیریت فوتبال خبر داد و تأکید کرد که قصد دارد از الگوی ایران استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس محمود رئیس فدراسیون فوتبال عراق، از برنامه این فدراسیون برای ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب تیم ملی این کشور طی ماه‌های آینده خبر داد و اعلام کرد که تمرکز اصلی بر میدان دادن به بازیکنان جوان و کاهش میانگین سنی تیم خواهد بود.

رسانه «۳۶۵scores» نوشت: هدف از این تغییرات، تشکیل تیمی است که بتواند در سطح قاره‌ای و بین‌المللی رقابت کند. در همین راستا، فدراسیون فوتبال عراق به دنبال ایجاد مجموعه‌ای منسجم در بخش‌های فنی و مدیریتی و همچنین پرورش نسل جدیدی از بازیکنان فوتبال این کشور است.

یونس محمود عراق تأکید کرده است که ترکیب تیم ملی این کشور در آینده نزدیک با تغییرات محسوسی همراه خواهد شد و بازیکنان جوان سهم بیشتری در آن خواهند داشت.

محمود در این باره گفت: شما تیم ملی جدیدی از عراق خواهید دید. سن بیشتر بازیکنان بین ۲۰ تا ۲۵ سال خواهد بود و شاید تنها یک یا دو بازیکن ۲۸ یا ۲۹ ساله در تیم حضور داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد ساختاری منسجم برای مدیریت فوتبال اظهار کرد: می‌خواهم نظامی یکپارچه، مشابه نظام ایران در مدیریت فوتبال، ایجاد کنم.

کد مطلب 6966408
بهنام روان پاک

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