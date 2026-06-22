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۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۱

جام جهانی ۲۰۲۶؛

«آیفون طلا» برای دروازه‌بانی که دروازه‌‎اش را بسته نگه دارد

«آیفون طلا» برای دروازه‌بانی که دروازه‌‎اش را بسته نگه دارد

یک سرمایه گذار عراقی اعلام کرد در صورتی که دروازه بان این تیم در بازی با فرانسه دروازه خود را بسته نگه دارد به او یک عدد گوشی آیفون با روکش طلا هدیه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال عراق و فرانسه در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه I بامداد فردا سه شنبه دوم تیر و از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت ایران رو در روی هم قرار می گیرند.

فرانسوی ها در بازی اول خود موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک سنگال را شکست دهند و عراق هم با نتیجه ۴ بر یک از نروژ شکست خورد. با اینکه روی کاغذ شانس تیم ملی فرانسه برای کسب نتیجه در این بازی بالاتر از عراق است اما یک سرمایه گذار عراقی برای دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورش هدیه ویژه ای را در نظر گرفته است.

صفحه رسانه «عراق إکسترا» از قول این سرمایه گذار نوشت: «اگر جلال حسن در بازی مقابل فرانسه گل نخورد، یک آیفون طلایی به عنوان هدیه به او خواهم داد.»

«آیفون طلا» برای دروازه‌بانی که دروازه‌‎اش را بسته نگه دارد

کد مطلب 6867457

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