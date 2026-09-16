افشاگری درباره پاداش قهرمانی عراق؛ ۵۶ نفر در فهرست جنجالی + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری مجری و چهره رسانه‌ای ورزشی عراق، از ارسال احتمالی فهرستی ۵۶ نفره از سوی فدراسیون فوتبال این کشور برای دریافت پاداش در صورت قهرمانی تیم ملی عراق در جام خلیج فارس انتقاد کرد.

نوری در اظهاراتی با اشاره به این فهرست گفت: فدراسیون فوتبال عراق قرار است فهرستی شامل ۵۶ نفر را از طریق وزارت جوانان و ورزش به ریاست نخست‌وزیری ارسال کند تا این افراد به عنوان اعضای هیأت رسمی عراق معرفی شوند.

وی با انتقاد از تعداد افراد حاضر در این فهرست اظهار کرد: چرا باید هیئت رسمی ۵۶ نفره باشد؟ برخی از این افراد برای فوتبال عراق زحمت کشیده‌اند و دستاوردهایی داشته‌اند، اما در میان آنها نزدیکان، دوستان و اطرافیان نیز حضور دارند.

مجری عراقی با بیان اینکه ارسال این فهرست با هدف دریافت پاداش در صورت قهرمانی تیم ملی عراق انجام می‌شود، ادامه داد: این فهرست برای زمانی آماده شده که اگر تیم ملی در جام خلیج فارس قهرمان شد، این افراد از سوی نخست‌وزیری مورد تقدیر قرار بگیرند و پاداش دریافت کنند.

نوری خطاب به علی الزیدی نخست‌وزیر عراق، گفت: از نخست‌وزیر می‌خواهم در صورت ارسال این نامه، آن را رد کند، چرا که این پول، پول مردم است و «پول بی‌صاحب» نیست.

وی افزود: خود نخست‌وزیر می‌گوید عراق با بحران مالی مواجه است و در پرداخت حقوق مشکلاتی وجود دارد؛ بنابراین نباید در چنین شرایطی پول مردم صرف افرادی شود که برخی از آنها چندین سمت و منبع درآمد دارند.

نوری همچنین مدعی شد هر یک از ۵۶ نفر حاضر در این فهرست ممکن است پاداش‌هایی در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار و همچنین زمین دریافت کنند و در ادامه با انتقاد از چنین احتمالی گفت: کشور پول ندارد و باید منابع مالی در اختیار مردم و افراد نیازمند قرار بگیرد.

وی با اشاره به سابقه فوتبال عراق در جام خلیج فارس نیز اظهار کرد: عراق پیش از این چهار بار قهرمان جام خلیج فارس شده و اکنون نیز به جام جهانی صعود کرده است؛ بنابراین نباید برای یک قهرمانی چنین هزینه‌هایی از منابع عمومی کشور انجام شود.

این مجری عراقی در پایان تأکید کرد: «این پول، پول مردم است، نه پول بی‌صاحب» و از نخست‌وزیر خواست درخواست فدراسیون فوتبال را در صورت ارسال، نپذیرد.