امباپه با درخشش مقابل عراق برای مسی خط و نشان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و عراق در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه I بامداد امروز سه‌شنبه ۲ تیر و از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران با قضاوت درو فیشر و در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر صفر به سود فرانسه خاتمه یافت.

شروع خوب فرانسه در نیمه اول

در دقیقه ۲ مسابقه، اولین موقعیت جدی برای فرانسه شکل گرفت؛ جایی که حرکت لوکاس دینیه از جناح چپ باعث نفوذ او به پشت مدافعان عراق شد و در ادامه ارسال توپ به محوطه جریمه، با شوت ناقص مانو کونه همراه شد که کیلیان امباپه تنها چند قدم با باز کردن دروازه فاصله داشت.

در ادامه و در دقیقه ۳، بازی با ریتمی آرام دنبال شد و هر دو تیم بیشتر در حال محک زدن یکدیگر بودند. فرانسه مالکیت بیشتری در اختیار داشت اما عراق با دفاع فشرده اجازه ایجاد موقعیت جدی را نمی‌داد.

در دقیقه ۶ نخستین اتفاق مهم بازی رقم خورد؛ جایی که امیر العماری در یک صحنه تکل خشن، کیلیان امباپه را متوقف کرد و داور مسابقه بلافاصله کارت زرد را به بازیکن عراق نشان داد.

در دقیقه ۱۲ مسابقه، حرکات ترکیبی بازیکنان فرانسه در سمت راست زمین تا آستانه ایجاد یک موقعیت جدی پیش رفت. در این صحنه، پاس‌های یک‌ضرب میان کیلیان امباپه و ژول کونده باعث شد خط دفاعی عراق تحت فشار قرار بگیرد، اما در نهایت مدافعان این تیم با تمرکز بالا خطر را از محوطه جریمه دور کردند.

فرانسه در ادامه نیز سعی کرد با پاسکاری‌های سریع و جابه‌جایی‌های مداوم، ساختار دفاعی عراق را باز کند و به محوطه جریمه نزدیک شود، اما انسجام دفاعی و برخوردهای فیزیکی بازیکنان عراق مانع از شکل‌گیری موقعیت‌های خطرناک شد.

امباپه قفل دروازه عراق را باز کرد

در دقیقه ۱۴ مسابقه، کیلیان امباپه در صحنه‌ای تماشایی قفل دروازه عراق را شکست و گل نخست بازی را به ثمر رساند. این مهاجم فرانسوی پس از دریافت پاس مایکل اولیسه، در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با کنترل مناسب، با پای چپ ضربه‌ای سنگین و دقیق به سمت دروازه شلیک کرد که توپ پس از طی مسافتی تماشایی در گوشه دروازه جای گرفت و دروازه‌بان عراق تنها نظاره‌گر این ضربه بود.

این گل در حالی به ثمر رسید که امباپه در صدمین بازی ملی خود برای فرانسه به میدان رفته و بار دیگر نشان داد نقش محوری در ترکیب خروس‌ها دارد. این گل همچنین پانزدهمین گل او در تاریخ رقابت‌های جام جهانی محسوب می‌شود و او را در جمع مدعیان اصلی شکستن رکوردهای تاریخی این رقابت‌ها قرار داد.

پیش از این گل، فرانسه با پاسکاری‌های سریع و تغییر مداوم جای بازیکنان هجومی خود، بارها خط دفاعی عراق را تحت فشار قرار داده بود و به نظر می‌رسید گل فرانسه تنها مسئله زمان باشد. در نهایت نیز این فشارها در دقیقه ۱۴ به نتیجه رسید و امباپه با شوتی غیرقابل مهار دروازه را باز کرد.

در ادامه بازی، فرانسه با روحیه‌ای مضاعف کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفته و تلاش دارد با استفاده از برتری فنی خود، اختلاف را افزایش دهد؛ در حالی که عراق برای بازگشت به بازی نیازمند دقت بیشتر در فاز دفاعی و انتقال سریع‌تر به حمله است.

در دقیقه ۲۳، نخستین وقفه برای آب‌خوردن بازیکنان (هیدریشن تایم) شکل گرفت؛ جایی که شدت گرما و رطوبت بالا در شهر فیلادلفیا، روند مسابقه را برای لحظاتی متوقف کرد. پس از این وقفه، عراق با انرژی بیشتری وارد زمین شد و توانست برای لحظاتی بازی را به زمین فرانسه منتقل کند.

در ادامه و در دقیقه ۲۷، آیمِن حسین، گلزن دیدار نخست عراق برابر نروژ، به دلیل مصدومیت زمین مسابقه را ترک کرد و علی الحمادی مهاجم تیم ایپسویچ جایگزین او شد؛ تغییری که می‌تواند بر ساختار هجومی عراق تأثیرگذار باشد.

در دقیقه ۲۸، عراق اولین موقعیت جدی خود را روی دروازه فرانسه ایجاد کرد؛ ارسال مرچاس دوسکی با ضربه سر علی الحمادی همراه شد اما توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه، فرانسه بار دیگر فشار خود را افزایش داد و برادلی بارکولا با نفوذی سریع از جناح چپ، خط دفاع عراق را به هم ریخت اما پاس کات‌بک او به هم‌تیمی‌ها نرسید و این موقعیت از دست رفت.

در نهایت و در ادامه فشارهای فرانسه، یک کرنر برای این تیم به دست آمد اما ضربه ایستگاهی ارسالی با دفع مدافعان عراق همراه شد و موقعیت خطرناکی ایجاد نکرد.

در دقیقه ۳۱، بار دیگر حمله عراق با ضربه کرنر دیگری همراه شد، اما این بار نیز ارسال توپ بیش از حد بلند بود و هیچ‌یک از بازیکنان دو تیم موفق به استفاده از آن نشدند تا این فرصت نیز از دست برود.

در دقیقه ۳۷، ناگهان شرایط جوی در ورزشگاه فیلادلفیا تغییر کرد و بارش شدید باران آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که هواداران حاضر در ورزشگاه برای جلوگیری از خیس شدن، به سرعت به سمت چترها و پوشش‌های بارانی روی آوردند. این بارش سنگین می‌تواند بر کیفیت فنی بازی در ادامه نیمه نخست تأثیرگذار باشد.

در دقیقه ۴۱ نیز زیدان اقبال پس از یک خطای دیرهنگام روی مانو کونه، با تذکر داور مسابقه مواجه شد. این صحنه نشان‌دهنده افزایش تنش و درگیری‌های فیزیکی در میانه میدان و تلاش عراق برای کاهش سرعت بازی فرانسه بود.

به دلایل شرایط جوی، نیمه دوم این بازی با دستور فیفا با ۱۲۰ دقیقه تاخیر آغاز خواهد شد تا در مجموع فاصله بین دو نیمه حدود ۱۳۵ دقیقه شود.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۴۶، پس از وقفه طولانی مسابقه، دو تیم نیمه دوم را از سر گرفتند. شرایط جوی نامساعد و توقف چند ساعته بازی باعث شده بود بازیکنان پس از بازگشت به زمین به دنبال بازیابی ریتم مسابقه باشند.

در دقیقه ۵۰، فرانسه نیمه دوم را همانند نیمه نخست با در اختیار گرفتن توپ آغاز کرد اما عراق نیز نسبت به دقایق ابتدایی بازی جسورتر ظاهر شد و در ضدحملات نشانه‌هایی از خطرناک بودن را به نمایش گذاشت.

امباپه تفاوت‌ها را نشان داد

سه دقیقه بعد و در دقیقه ۵۳، کیلیان امباپه بار دیگر توانایی‌های خود را به رخ کشید. مهاجم فرانسه با استفاده از سرعت فوق‌العاده خود توپ از دست رفته را پس گرفت و مدافعان عراق را تحت فشار قرار داد تا خط دفاعی این تیم بار دیگر با مشکل مواجه شود.

در دقیقه ۵۶، اشتباه بزرگ خط دفاعی و دروازه‌بان عراق زمینه‌ساز گل دوم فرانسه شد. پاس بلند احمد قاسم به سمت دروازه‌بان با شدت زیادی ارسال شد و احمد باسل در کنترل توپ ناموفق بود. عثمان دمبله با هوشیاری توپ را تصاحب کرد و در حالی که می‌توانست خودش ضربه نهایی را بزند، با یک پاس در عرض، امباپه را در موقعیت گل قرار داد تا کاپیتان فرانسه به راحتی دروازه خالی را باز کند و نتیجه را ۲ بر صفر سازد.

امباپه در تعقیب رکورد مسی

در دقیقه ۵۸، آمار گل‌های امباپه در ادوار جام جهانی به عدد ۱۶ رسید تا این ستاره فرانسوی تنها دو گل دیگر با رکورد ۱۸ گل لیونل مسی در این رقابت‌ها فاصله داشته باشد.

در دقیقه ۶۰ نیز حملات فرانسه ادامه یافت. مایکل اولیسه با حرکتی خطرناک از جناح راست خط دفاع عراق را به هم ریخت و با یک پاس رو به عقب، عثمان دمبله را صاحب موقعیت کرد اما ضربه این بازیکن را دروازه‌بان عراق مهار کرد تا اختلاف دو تیم افزایش پیدا نکند.

در دقیقه ۶۴، عراقی‌ها با ارسال یک توپ بلند به دنبال رسیدن به دروازه فرانسه بودند اما حضور به‌موقع دایو اوپامکانو باعث شد این حمله خنثی شود. در ادامه فرانسوی‌ها صاحب یک ضربه کرنر شدند تا بار دیگر فشار خود را روی دروازه عراق افزایش دهند.

یک دقیقه بعد و در دقیقه ۶۵، لوکاس دینیه توپ را از روی نقطه کرنر به محوطه جریمه ارسال کرد اما ضربه سر ویلیام سالیبا پس از برخورد به مدافعان عراق راهی کرنر دیگری شد تا حملات خروس‌ها ادامه پیدا کند.

پای بهترین بازیکن جهان به گلزنی باز شد

فشار فرانسه سرانجام در دقیقه ۶۷ به ثمر نشست. مایکل اولیسه با یک حرکت سریع و نفوذ از عمق دفاع عراق، توپ را در محوطه جریمه به عثمان دمبله (برنده توپ طلا) رساند و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق موفق شد گل سوم فرانسه را به ثمر برساند تا نتیجه ۳ بر صفر شود.

پس از این گل، هر دو تیم دست به تغییراتی در ترکیب خود زدند. در دقیقه ۶۹، عثمان دمبله و مایکل اولیسه از ترکیب فرانسه خارج شدند و رایان چرکی و دزیره دوئه به میدان آمدند. در سوی مقابل نیز امیر العماری و ابراهیم بایش جای خود را به ایمار شر و مارکو فارجی دادند.

در دقیقه ۷۲، فرانسوی‌ها با حفظ مالکیت توپ و کنترل جریان بازی، خود را در آستانه صعود به مرحله حذفی دیدند. با این حال تعیین تیم صدرنشین گروه به دیدار پایانی برابر نروژ موکول شد.

عراقی‌ها در دقیقه ۷۷ بهترین فرصت خود در نیمه دوم را برای گلزنی به دست آوردند. ارسال دقیق از سمت راست با فرار علی الحمادی همراه شد اما این مهاجم در حالی که از ویلیام سالیبا عبور کرده بود، نتوانست در تیر دوم ضربه نهایی را وارد دروازه کند و این موقعیت طلایی از دست رفت.

در دقیقه ۸۰، کیلیان امباپه پس از ورود به محوطه جریمه و برخورد با مدافع مستقیم خود اعتقاد به خطای پنالتی داشت اما داور مسابقه دستور به ادامه بازی داد.

سه دقیقه بعد، دیدیه دشان بار دیگر ترکیب تیمش را تغییر داد و ژول کونده و بردلی بارکولا را از زمین بیرون کشید تا مالو گوستو و مانیس آکلیوش وارد میدان شوند.

در دقیقه ۸۳ نیز فرانسه روی یک حمله دیگر تا آستانه گل چهارم پیش رفت. پاس بلند و تماشایی مانو کونه به بارکولا رسید اما پاس در عرض این بازیکن با واکنش به‌موقع اکام هاشم همراه شد و مدافع عراق با یک تکل نجات‌بخش توپ را راهی کرنر کرد تا دروازه تیمش برای چهارمین بار باز نشود.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود فرانسه به پایان رسید. با این نتیجه فرانسه به مرحله حذفی صعود کرد و حذف عراق به نوعی قطعی شد.