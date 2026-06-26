سنگال برد و امیدوار ماند/عراق با هیچ حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال سنگال و عراق ازدساعت ۲۲:۳۰ شامگاه جمعه در گروه I برگزار شد که این بازی با پیروزی ۵ بر صفر نماینده آفریقا همراه بود. حبیب دیارا (۴)، اسماعیل سار (۵۶)، پاپه گوئه (۵۹ و ۷۱) و امبولو (۸۵) برای سنگال گلزنی کردند.

دو تیم که قبل از این بازی، وجه اشتراک باخت مقابل فرانسه و نروژ داشتند چیزی جز برد برای کسب شانس صعود به عنوان تیم برتر سوم برایشان رضایت بخش نبود.

با این حال سنگال در همان ابتدا به خوبی توانست نبض بازی را با قدرت فیزیکی هافبک ها و سرعت مطلوب وینگرهایش در اختیار بگیرد تا در دقیقه ۴ به گل برسد و تمام آرزوهای عراق ناگهان رفته بر باد شود اما در ادامه اشتباه روبین سولاکا در دقیقه ۱۳ در دفع توپ و در ادامه خطا روی بازیکن سنگال باعث شد تا داور کارت قرمز نشان دهد و نماینده قاره آسیا کارش سخت تر از قبل شود.

همین اخراج کافی بود تا گراهام آرنولد ناچار به تغییر شیوه بازی تیمش شود. تاکتیکی که در نیه اول مگبد نبود اما در ۴۵ دقیقه دوم و فرا رسیدن خستگی مفرط عراقی ها باعث شد تا سنگال یکی پس از دیگری دروازه نماینده آسیا را باز کند و بازی را با ۵ گل ببرد.

حالا سنگال با کسب ۳ امتیاز منتظر باید باشد تا ببیند تا تکلیف بازی های گروهی چه خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یکی از هشت تیم برتر این رده راهی مرحله حذفی شود یا آنها نیز مانند عراق وداع زودهنگام خواهند داشت. عراقی که با ۳ بازی و ۳ باخت باید جام را ترک کند و راهی کشورش شود.