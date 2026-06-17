غول نروژ بلای جان عراق شد/باخت به آسیا هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال نروژ و عراق از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد چهارشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که این مسابقه با پیروزی ۴ بر یک نروژ به پایان رسید.

ارلینگ هالند (۲۹ و ۴۳) و لئو استوگارد (۷۶) و کریستوفر تورستوت (۵+۹۰) برای نروژ گلزنی کردند و تک گل عراق را نیز ایمن حسین ( ۳۹) به ثمر رساند.

نروژی‌ها از همان ابتدای مسابقه با تکیه بر مالکیت توپ و استفاده از توانایی‌های فنی و فیزیکی بازیکنان خود، جریان بازی را در اختیار گرفتند و بارها از جناحین دروازه عراق را تهدید کردند. حملات این تیم سرانجام در دقیقه ۲۹ به نتیجه رسید؛ جایی که هالند روی یک حرکت تیمی و ارسال دقیق از جناحین، از غفلت مدافعان عراق استفاده کرد و با ضربه‌ای مطمئن دروازه جلال حسن را باز کرد تا نروژ پیش بیفتد.

عراق اما خیلی زود به بازی برگشت و در دقیقه ۳۹ روی ارسال از سمت چپ، ایمن حسین با ضربه سری دقیق توپ را به تور دروازه نروژ رساند تا بازی به تساوی کشیده شود. این گل نخستین گل عراق در جام جهانی پس از حضور این تیم در رقابت‌های ۱۹۸۶ بود و شادی گسترده هواداران عراقی حاضر در ورزشگاه را به همراه داشت.

با این حال، تساوی عراق تنها چهار دقیقه دوام آورد. در دقیقه ۴۳ جلال حسن در محوطه جریمه برای دفع توپ تعلل کرد و همین اشتباه کافی بود تا هالند با فرصت‌طلبی همیشگی خود وارد صحنه شود و گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند تا نروژ با برتری ۲ بر یک راهی رختکن شود.

نروژ در نیمه دوم نیز تیم برتر میدان بود و با تکیه بر ارسال‌های متعدد از جناحین و حضور بازیکنان بلندقد خود در محوطه جریمه عراق، بارها خط دفاعی این تیم را تحت فشار قرار داد. این برتری در دقیقه ۷۶ به گل سوم منجر شد؛ جایی که مارتین اودگارد از روی نقطه کرنر توپ را به محوطه جریمه فرستاد و استوگارد با ضربه سری دقیق اختلاف را به دو گل افزایش داد.

شاگردان نروژ پس از گل سوم همچنان حملات خود را ادامه دادند و در دقیقه ۸۳ بار دیگر روی اشتباه خط دفاعی عراق صاحب موقعیت شدند، اما این بار جلال حسن با واکنشی مناسب مانع از هت‌تریک هالند شد.

عراق نیز در دقایق پایانی تلاش کرد اختلاف را کاهش دهد اما انسجام دفاعی نروژ اجازه خلق موقعیت جدی را به این تیم نداد تا نوبت به گل چهارم نروژ روی تاثیرگذاری دوباره هالند در آخرین ثنگانیه های بازی برسد و مسابقه در نهایت با برتری ۴ بر یک نروژ به پایان برسد و این تیم سه امتیاز ارزشمند نخست خود را در گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ کسب کند.