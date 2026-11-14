به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال عراق و لبنان در دیداری تدارکاتی شامگاه جمعه ۲۲ آبان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. در پایان این بازی هواداران عراقی که به ورزشگاه بین المللی شهر بصره رفته بودند از عملکرد تیم خود ناراضی بودند و حتی برخی از آنها خواستار تغییر کادرفنی تیم ملی کشورشان شدند موضوعی که دبیرکل فدراسیون فوتبال عراق آن را تکذیب کرد.

کوفند عبدالخالق مسعود دبیرکل فدراسیون فوتبال عراق در پایان این بازی و در گفتگو با شبکه «i news tv » اظهار داشت: نیروهای فعال در فدراسیون فوتبال عراق وظایف خود را به بهترین شکل انجام دادند. همچنین عوامل بومی شهر بصره در زمینه برگزاری مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشتند و می‌توان گفت که به مایه افتخار در حوزه سازماندهی مسابقات تبدیل شده‌اند.

وی افزود: البته برخی مسائل جزئی در زمینه برگزاری مسابقات وجود دارد که تلاش می‌کنیم در روزهای آینده آنها را برطرف کنیم اما در مجموع افتتاحیه، نحوه ورود تماشاگران، اجرای برنامه‌ها و هماهنگی‌های مربوط به مسابقات بسیار خوب بود. جوانان فعال در کمیته مسابقات و مسئولان هماهنگی نیز عملکرد قابل قبولی داشتند.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون فوتبال عراق درباره عملکرد تیم ملی این کشور در دیدار برابر لبنان و نارضایتی برخی هواداران از نمایش شاگردان گراهام آرنولد گفت: ما معمولاً وارد مسائل فنی نمی‌شویم، اما از راهبردی که فدراسیون پس از جام خلیج فارس با سرمربی تیم ملی در پیش گرفته آگاه هستیم و از این شرایط غافلگیر نشده‌ایم. قرار است ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه در تیم ملی شکل بگیرد و در همین مسابقه نیز شاهد حضور چهره‌های جدیدی بودیم که برای نخستین بار در مقابل تماشاگران و زیر فشار ورزشگاه بین‌المللی بصره به میدان رفتند.

وی در ادامه درباره وضعیت گراهام آرنولد و شایعات مربوط به احتمال جدایی او از تیم ملی عراق گفت: سرمربی به کار خود ادامه می‌دهد و ارتباط مستقیم با او از طریق رئیس فدراسیون و بخش تیم‌های ملی انجام می‌شود.

او همچنین در واکنش به شایعه ناراحتی آرنولد پس از تساوی برابر لبنان و اینکه هیچ‌یک از مسئولان فدراسیون برای گفتگو با او به محل اقامتش نرفته‌اند، تأکید کرد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. گراهام آرنولد یک مربی حرفه‌ای است و با همین رویکرد با ما همکاری می‌کند. ما نیز با او کاملا حرفه‌ای رفتار می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آرنولد مربی باتجربه و حرفه‌ای است و بعید است چنین مسائل جزئی را به نشانه بی‌احترامی یا پایان همکاری تلقی کند.

لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال عراق در دومین بازی تدارکاتی خود در فیفادی جاری روز سه شنبه ۲۶ آبان از تیم ملی ایران میزبانی خواهد کرد.