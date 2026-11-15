به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در دومین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه بصره شامگاه سه‌ شنبه ۲۶ آبان از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مصاف یکدیگر خواهند رفت مسابقه‌ای که ممکن است آخرین حضور گراهام آرنولد روی نیمکت تیم ملی عراق باشد.

شبکه تلویزیونی «آی‌نیوز» عراق در گزارشی مدعی شد دیدار مقابل ایران با هر نتیجه‌ای که به پایان برسد، آخرین مسابقه آرنولد به‌عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور خواهد بود و همکاری او با فدراسیون فوتبال عراق پس از این بازی به پایان می‌رسد.

خبرنگار این شبکه در ادامه گزارش خود از احتمال انتخاب عماد محمد سرمربی فعلی تیم فوتبال امید عراق به‌عنوان جانشین آرنولد خبر داد و اعلام کرد که عملکرد این مربی در دیدار اخیر تیم امید توجه و رضایت شماری از اعضای فدراسیون فوتبال عراق و مسئولان دفتر اجرایی این نهاد را جلب کرده است.

به گفته این خبرنگار، تعداد زیادی از اعضای فدراسیون و مسئولان دفتر اجرایی از عملکرد تیم امید در نیمه دوم دیدار اخیر و همچنین شیوه هدایت این تیم توسط عماد محمد رضایت داشته‌اند. او تاکید کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع نزدیک به دفتر اجرایی فدراسیون، نگاه مثبتی به عملکرد این مربی وجود دارد و همین موضوع باعث شده نام او به‌عنوان جدی‌ترین گزینه جانشینی آرنولد مطرح شود.

با این حال هنوز توافق رسمی میان فدراسیون فوتبال عراق و عماد محمد صورت نگرفته است اما این مربی در حال حاضر شانس بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها برای تصدی هدایت تیم ملی این کشور دارد.

خبرنگار آی‌نیوز همچنین اعلام کرد که تماس تلفنی با عماد محمد داشته و درباره احتمال قبول هدایت تیم ملی عراق با او گفتگو کرده است. به گفته وی، سرمربی تیم امید عراق برای پذیرفتن این مسئولیت آمادگی دارد و در اصل با این پیشنهاد موافق است، اما پذیرش نهایی آن را به تحقق شروطی وابسته کرده است.

مهم‌ترین شرط عماد محمد در اختیار داشتن فرصت زمانی کافی برای اجرای برنامه‌های فنی خود است. او تاکید کرده که برای پیاده‌سازی دیدگاه‌ها، اهداف و استراتژی موردنظرش به زمان کافی نیاز دارد و مدت قرارداد با فدراسیون فوتبال عراق نیز از اهمیت ویژه‌ای برای او برخوردار است. به همین دلیل خواسته این مربی آن است که قرارداد به شکلی تنظیم شود که فرصت لازم برای اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف فنی‌اش را داشته باشد.

گفتنی است عماد محمد در دهه ۸۰ شمسی یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم فوتبال سپاهان اصفهان بود و در دوران حضورش در جمع زردپوشان، گل‌های متعددی به ثمر رساند.