به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال عراق امروز (یکشنبه) از دعوت احمد مکنزی به اردوی تیم ملی این کشور خبر داد. این بازیکن قرار است جایگزین میرخاص دوسکی شود که به دلیل مصدومیت، رقابت‌های دوستانه بین‌المللی بصره را از دست داده است.

فدراسیون فوتبال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتایج معاینات پزشکی، مصدومیت زانوی چپ میرخاص دوسکی را تأیید کرده است. این بازیکن در آخرین حضور خود برای تیم ویکتوریا پلژن جمهوری چک دچار این آسیب‌دیدگی شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که کادر فنی تیم ملی عراق به سرمربیگری گراهام آرنولد، تصمیم گرفت احمد مکنزی را به جای دوسکی به فهرست شیرهای بین‌النهرین (لقب تیم ملی عراق) برای حضور در تورنمنت بین‌المللی بصره اضافه کند.

لازم به ذکر است که تیم های ملی فوتبال ایران و عراق سه شنبه ۲۶ آبان و از ساعت ۱۹:۴۵ به مصاف هم می روند.