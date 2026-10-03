طالبی: کرمان به قطب گردشگری سلامت و کویر کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری که در محل کاروانسرای جهانی گنجعلیخان کرمان برگزار شد، با قدردانی از فعالان حوزه گردشگری در بخش‌های دولتی، عمومی، انجمن‌ها و بخش خصوصی گفت: فعالان این حوزه با وجود شرایط دشوار، چراغ گردشگری استان را روشن نگه داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه گردشگری افزود: رونق گردشگری در استان کرمان تنها با وجود ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تکمیل زنجیره‌ای از زیرساخت‌ها، برنامه‌های گردشگری و اقدامات نرم‌افزاری است.

استاندار کرمان تصریح کرد: زمانی می‌توان از رونق واقعی گردشگری سخن گفت که این زنجیره کامل شده و ظرفیت‌های موجود به یک مزیت اقتصادی تبدیل شوند و در نهایت زمینه ایجاد درآمد پایدار در حوزه گردشگری فراهم شود.

کرمان ظرفیت تبدیل شدن به قطب‌های مختلف گردشگری را دارد

طالبی، با اشاره به تنوع ظرفیت‌های استان در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی، سلامت، کویر، کشاورزی، گردشگری صنعتی و معدن گفت: کرمان در هر یک از این حوزه‌ها ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت در استان اظهار کرد: کرمان از استعداد و ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت در ابعاد داخلی و خارجی برخوردار است.

استاندار کرمان همچنین به ظرفیت‌های کویر لوت اشاره کرد و گفت: کویر لوت می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی برنامه‌های کویرنوردی تبدیل شود.

وی افزود: در قریب به دو سال گذشته نگاه امنیتی از کویر لوت برداشته شده و اکنون دستگاه‌های مختلف در استان مشوق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با گردشگری کویر هستند.

طالبی، ایجاد کمپ‌های کویرنوردی و توسعه تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری را از ظرفیت‌های این بخش دانست و بیان کرد: امکان ایجاد یک قطب گردشگری کویری در استان کرمان وجود دارد.

ظرفیت روستاهای کرمان برای تبدیل شدن به مقاصد گردشگری

وی با اشاره به انتخاب روستای شفیع‌آباد شهداد به‌عنوان روستای گردشگری جهانی اظهار کرد: این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت روستاهای استان برای تبدیل شدن به قطب‌های گردشگری روستایی است.

استاندار کرمان همچنین به ظرفیت گردشگری کوهستان در استان اشاره کرد و گفت: از میان ۲۵ شهر مرتفع ایران، ۱۰ شهر در استان کرمان قرار دارد و این ظرفیت می‌تواند در توسعه گردشگری طبیعی و کوهستان مورد استفاده قرار گیرد.

طالبی، با تأکید بر آثار اقتصادی حضور گردشگران در استان افزود: ورود گردشگران می‌تواند عایدات اقتصادی متنوعی برای کرمان به همراه داشته باشد؛ بنابراین توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری، رونق بازار، حمل‌ونقل و سایر فعالیت‌های اقتصادی متأثر از گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد.

تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری کرمان

وی درباره سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز گفت: مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش تسهیل شده و برای ساخت هتل و اجرای سایر برنامه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مشوق‌هایی در استان در نظر گرفته شده است.

استاندار کرمان رویدادمحوری را یکی دیگر از رویکردهای استان در حوزه توسعه فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: حمایت از رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی با هدف مطرح شدن کرمان به‌عنوان شهر رویدادها و معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان انجام شده است.

طالبی، با اشاره به وجود ۲۵ شهرستان و تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کرمان اظهار کرد: معدن، پسته، خرما و دیگر ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان می‌توانند به موضوع رویدادها و جشنواره‌های گردشگری تبدیل شوند.

ظرفیت‌های گردشگری کرمان برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته است

وی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های گردشگری استان برای مردم ایران همچنان ناشناخته است، گفت: در حوزه تبلیغ و اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های گردشگری کرمان آن‌چنان که باید کار نشده و دوردست بودن استان از پایتخت نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

استاندار کرمان درباره برنامه «لبخند دنیا به کرمان» نیز توضیح داد: این برنامه ابتدا با عنوان «کرمان ۱۴۰۵» پیش‌بینی شده بود، اما پس از حوادثی که از ۹ اسفندماه سال گذشته در کشور رخ داد، کنار گذاشته شد تا در صورت فراهم شدن شرایط، در قالب «کرمان ۲۰۲۷» یا «کرمان ۱۴۰۶» اجرا شود.

وی هدف اصلی این برنامه را جلب توجه ایران و جهان به ظرفیت‌های گردشگری استان کرمان عنوان کرد.

«ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کرمان

طالبی، همچنین از برگزاری برنامه‌های مختلف تا پایان سال خبر داد و به جشنواره موسیقی نواحی و برنامه «ایران جان» اشاره کرد و گفت: قرار است برنامه «ایران جان» به مدت یک هفته در اوایل بهمن‌ماه برگزار شود و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشور نیز به مدت یک هفته برنامه‌هایی را از استان کرمان پخش کنند.

وی افزود: گردشگری یکی از موضوعات پررنگ در برنامه «ایران جان» خواهد بود و ظرفیت‌های استان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معرفی می‌شود؛ حوزه‌ای که کرمان از متنوع‌ترین و پرتعدادترین صنایع‌دستی ایران برخوردار است.

استاندار کرمان در پایان اظهار کرد: بهبود شرایط بین‌المللی و مسائل داخلی فراروی حوزه گردشگری می‌تواند فرصت لازم برای درخشش استان کرمان در گردشگری ایران را فراهم کند و بخش دولتی و خصوصی نیز باید خود را برای بهره‌گیری از این شرایط آماده کنند.

رونمایی از کارت شهروندی و گردشگری مگاکارت

در این مراسم، با حضور استاندار کرمان از کارت شهروندی و گردشگری «مگاکارت» نیز رونمایی شد.

این کارت شهروندی و گردشگری با اعتبار ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و به‌صورت اقساطی ارائه می‌شود و دارندگان آن می‌توانند از خدمات گردشگری استان کرمان شامل هتل‌ها، تأسیسات گردشگری، موزه‌ها و سایر خدمات مرتبط استفاده کنند.