رویکردمدیریت استان کرمان برخورد با تخلفات و همراهی برای اصلاح مسیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه چهارشنبه در نشست مدیران ستادی و مشاوران مجموعه استانداری کرمان که در محل سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با اشاره به برخی حواشی و شایعات مطرح‌شده پیرامون مجموعه استانداری گفت: درست در شرایطی که استان در اوج فعالیت‌های خود قرار دارد، به‌عنوان استان برتر معرفی می‌شود و از نظر پویایی فعالیت‌ها، رونق عملیات عمرانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرایط مطلوبی را تجربه می‌کند، شاهد شکل‌گیری برخی حواشی پیرامون مجموعه استانداری هستیم.

وی افزود: دور از انصاف است که درباره مجموعه‌ای که فعالیت‌های آن در سطح کشور زبانزد شده و موفقیت‌های پی‌درپی داشته است، چنین حواشی و موضوعاتی مطرح شود.

استاندار کرمان با گلایه از شکل‌گیری برخی شایعات، بر ضرورت مدیریت بهتر حواشی و افزایش همکاری و همراهی میان جامعه و مدیران تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد این حواشی، تلاش‌ها و خدمات انجام‌شده برای پویایی، توسعه و سربلندی استان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

طالبی، با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت اداری و اعتماد عمومی ادامه داد: اصول پاکدستی را به‌عنوان یکی از محوری‌ترین رویکردها در مدیریت استان مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی همچنین با اشاره به نحوه مواجهه مدیریت استان با تخلفات احتمالی گفت: رویکرد مدیریت استان کرمان، برخورد با تخلفات و در کنار آن، همراهی برای اصلاح مسیر است و باید تلاش کنیم مسائل و مشکلات در مسیر صحیح و قانونی خود حل‌وفصل شود.

استاندار کرمان تصریح کرد: مدیران استان باید ضمن توجه جدی به سلامت اداری و رعایت اصول اخلاقی و قانونی، اجازه ندهند حواشی و شایعات، فضای خدمت‌رسانی و فعالیت‌های توسعه‌ای استان را تحت تأثیر قرار دهد.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌ها و موفقیت‌های استان کرمان خاطرنشان کرد: در شرایطی که مجموعه‌های مختلف استان با جدیت در حال فعالیت هستند و اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حال انجام است، ضروری است همه مدیران و مجموعه‌های مختلف برای حفظ این روند و تقویت آن، با یکدیگر همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند.