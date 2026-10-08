به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر پنجشنبه در بازدید از مرکز لجستیک کرمان، با اشاره به موقعیت مناسب و کم‌نظیر زمین پیش‌بینی‌شده برای احداث این مرکز گفت: دسترسی این مجموعه به شبکه‌های حمل‌ونقل، از مزیت‌های مهم آن به شمار می‌رود و مرکز لجستیک کرمان می‌تواند به یکی از بهترین موقعیت‌های مراکز لجستیک کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: این زمین در بزرگراه امام رضا(ع) و در محدوده شمال شهر کرمان واقع شده است و از یک سو به شبکه ریلی و راه‌آهن دسترسی دارد که این موقعیت، شرایط مناسبی را برای احداث و فعالیت مرکز لجستیک فراهم کرده است.

استاندار کرمان گفت: وجود یک ایستگاه متروکه راه‌آهن در نزدیکی این زمین نیز از دیگر مزیت‌های این موقعیت است که هزینه اتصال مرکز لجستیک به خط ریلی را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

طالبی، خاطرنشان کرد: فاصله بسیار نزدیک به شهر کرمان و همچنین فاصله نزدیک به بزرگراه «کرمان _ زرند»، موقعیت بسیار خوب و استثنائی را برای مرکز لجستیک کرمان به وجود آورده است.

وی با دعوت از سرمایه‌گذاران دارای توان مالی لازم برای مشارکت در این طرح گفت: مجوز احداث مرکز لجستیک در ۴۰۰ هکتار از این اراضی اخذ شده و ۴۰۰ هکتار دیگر نیز در قالب اراضی فریزشده در نظر گرفته شده است که می‌تواند به این محدوده اضافه شود و زمینه توسعه این سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

استاندار کرمان تصریح کرد: امکان استقرار گمرک، انبارها، سردخانه‌ها، صنایع بسته‌بندی و دیگر موارد مرتبط با امر صادرات و واردات در این مرکز فراهم خواهد بود.

طالبی، گفت: با شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران شایسته تلاش می‌کنیم عملیات ایجاد مرکز لجستیک کرمان را از امسال آغاز کنیم تا این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال، به رونق سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و واردات و ایجاد بارانداز کالا کمک کند.

وی عنوان کرد: با فعال شدن مرکز لجستیک، می‌توان یک نمونه کوچکی از بندر خشک را در جوار شهر کرمان شاهد باشیم.