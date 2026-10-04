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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

توزیع بسته‌های آموزشی به ارزش ۸ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان ایلامی

توزیع بسته‌های آموزشی به ارزش ۸ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان ایلامی

ایلام - سرپرست اوقاف و امور خیریه ایلام از توزیع بسته‌های آموزشی به ارزش بیش از ۸ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان خبر داد.

حجت الاسلام مجید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسته‌های آموزشی در راستای کمک به حوزه آموزش و عدالت آموزشی در استان توزیع می‌شود، اظهار داشت: این بسته‌ها از محل عواید موقوفات آموزشی تهیه شده و شامل نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر است.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف حمایت از دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار انجام شده، تصریح کرد: امیدواریم این بسته‌ها بتواند بخشی از مشکلات دانش‌آموزان در این مناطق را مرتفع کند.

سرپرست اوقاف استان خاطرنشان کرد: توزیع این بسته‌ها در حوالی اماکن مذهبی و بقاع متبرکه انجام می‌شود تا به دست دانش‌آموزان نیازمند برسد و هیچ دانش‌آموزی از این کمک‌ها بی‌بهره نماند.

میرزایی در پایان گفت: برنامه‌ریزی برای ادامه این کمک‌ها در آینده نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با مشارکت خیرین، شاهد گسترش هرچه بیشتر این اقدامات در سطح استان باشیم.

کد مطلب 6966992

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