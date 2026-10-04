  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

گزارش دیوان محاسبات از مانده منابع ارزی در حساب‌های واسط و تراستی

گزارش دیوان محاسبات از مانده منابع ارزی در حساب‌های واسط و تراستی

طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷،۹ میلیارددلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل‌ در داخل کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷،۹ میلیارددلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل‌ در داخل کشور بوده است.

تاخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد ماه سالجاری، با تاخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی گردد.

یافته‌های این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک‌مرکزی بر جریان منابع ارزی علیرغم تاکید قانون‌گذار در جز ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی است.

گفتنی است که عدم دسترسی به موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید گردد و استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک‌مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال نموده است.

کد مطلب 6967045
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها