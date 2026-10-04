به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در فضای مجازی نوشت: تمام دیپلمات‌های ایرانی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بودند، به استثنای یک نفر که زودتر از موعد بازگشت، طبق برنامه نیویورک را ترک کردند.



وی افزود: با این حال، افتخار کردن به خبر کذب «اخراج» دیپلمات‌ها، برای رئیس هر دستگاه دیپلماسی اقدامی نامناسب است.



عراقچی بیان کرد: چنین رویکردی بیش از هر چیز نشان‌دهنده استیصال و شکست است و با تعهدات کشور میزبان سازمان ملل متحد نیز در تعارض قرار دارد.