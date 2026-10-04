به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آرش رحیمی صبح یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مهسا سلیمانی احمدی، ۲۳ ساله، روز پنجم مهرماه در پی سانحه رانندگی و وارد شدن ضربه به سر، به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

وی افزود: این بیمار پس از پذیرش، انجام اقدامات درمانی و جراحی اورژانسی، به بخش مراقبت‌های ویژه جنرال یک منتقل شد، اما با وجود تلاش تیم پزشکی و کادر پرستاری، روز ششم مهرماه مرگ مغزی وی توسط تیم پزشکی تأیید شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: پس از طی فرآیند اخذ رضایت از خانواده این جان‌آفرین توسط کارشناسان واحد اهدای عضو، مراحل اهدای اعضای وی در دستور کار قرار گرفت.

رحیمی گفت: عمل برداشت اعضای قابل اهدا شامگاه هفتم مهرماه توسط تیم جراحی بیمارستان شهید محمدی انجام شد و دو کلیه و کبد این مادر جوان برای پیوند به بیماران نیازمند، به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

وی با ابراز همدردی با خانواده این جان‌آفرین، اهدای عضو را اقدامی ارزشمند و انسان‌دوستانه دانست و بیان کرد: اهدای عضو می‌تواند در دل یک فقدان سنگین، فرصت زندگی را به انسان‌های دیگری بازگرداند و یاد و نام اهداکننده را در زندگی گیرندگان عضو و خانواده‌های آنان ماندگار کند.

رحیمی با عرض تسلیت به خانواده داغدار این مادر جوان، برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.

وی تأکید کرد: اقدام ایثارگرانه این خانواده در اهدای اعضای عزیز از دست‌رفته خود، در شرایط دشوار فقدان، اقدامی ماندگار است که با فراهم کردن فرصت دوباره زندگی برای بیماران نیازمند، یاد و نام این مادر جوان را زنده نگه خواهد داشت.