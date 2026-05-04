به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی در تشریح این خبر گفت:در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، جان آفرین محمد امین ذاکری بهدنبال سانحه تصادف در شهر بندرعباس و مصدومیت، توسط اورژانس به بیمارستان شهید محمدی اعزام، و بهعلت شدت جراحات وارده پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و انجام سیتی اسکن و ویزیت پزشکان در بخش اورژانس،با تشخیص پزشک متخصص به بخش آی سی یو منتقل شد.
وی افزود: علیرغم مراقبتهای انجام شده توسط کادر پرستاری و متخصصین، متاسفانه در تاریخ ۹ اردیبهشتماه مرگ مغزی وی توسط تیم پزشکی تایید و در تصمیمی حساس و انساندوستانه، خانواده جان آفرین ۲۲ ساله رضایت خود را برای اهدا اعضا مرحوم اعلام و پس از انجام روند رضایتگیری توسط کارشناسان واحد اهدا عضو، هماهنگی های لازم انجام و پس از حضور جراحان تیم اهدا عضو شیراز، عمل برداشت عضو در شامگاه ۱٠ اردیبهشتماه با موفقیت در بیمارستان شهید محمدی انجام و دو کلیه و کبد جانبخش هرمزگانی به بیمارستان بوعلی سینا شیراز جهت اهدا به بیماران نیازمند پیوند عضو منتقل شد.
این مقام مسول در دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: اقدام والامنشانه خانواده این جانآفرین جوان، جلوهای کمنظیر از انساندوستی و ایثار است. اهدای عضو، هدیهای برای ادامه زندگی دیگران است و ما قدردان بزرگی و همراهی آنان در این لحظه سخت هستیم.
رحیمی در پایان با ابراز همدردی با خانواده این جوان جانآفرین گفت: از صمیم قلب به خانواده محترم مرحوم ذاکری تسلیت میگویم؛ تصمیم بزرگ و انسانی آنان در سختترین لحظه زندگی نهتنها جان بیماران نیازمند را نجات داد، بلکه یاد فرزندشان را برای همیشه در دلها ماندگار کرد، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل واجر جزیل را مسئلت داریم.
محمود حسین پور مسئول واحد اهدای عضو استان هرمزگان، با تقدیر از اقدام بزرگ خانواده این جانآفرین گفت: کار ارزشمند اهدا عضو، جلوهای از ایمان، عشق به همنوع و باور به تداوم زندگی است. خانواده مرحوم محمدامین ذاکری با پذیرش این تصمیم بزرگ در لحظهای دشوار، الگویی از انساندوستی برای همه ما شدند و شایسته بالاترین تقدیر و تجلیلاند.
