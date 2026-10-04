  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

مرزبانان خط مقدم سپر دفاعی کشور و پیشران توسعه در ایلام هستند

مرزبانان خط مقدم سپر دفاعی کشور و پیشران توسعه در ایلام هستند

ایلام - استاندار ایلام گفت: مرزبانان خط مقدم سپر دفاعی کشور و پیشران توسعه در ایلام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز یکشنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان ایلام ضمن تبریک هفته فراجا، از مجاهدت‌های بی‌وقفه مرزبانان در شرایط سخت اقلیمی و جغرافیایی برای صیانت از آب و خاک ایران اسلامی قدردانی کرد.

استاندار ایلام با اشاره به نقش مرزبانی، اظهار کرد: مرزبانی در واقع خط اول سپر دفاعی کشور است؛ حراست از مرزهای پرافتخار ایران، افتخاری است که نصیب این عزیزان شده و ما قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در تمام فصول سال هستیم.

وی با اشاره به امنیت پایدار مرزهای استان ایلام افزود: امروز مرزهای استان ایلام در کمال امنیت و با استقرار مناسب نیروهای مسلح، ظرفیت‌های اقتصادی ارزشمندی را برای استان فراهم کرده است. به‌ویژه دیپلماسی مرزی که مرزبانان ما با کشور همجوار بر پایه احترام و اقتدار دنبال می‌کنند، نقش مهمی در پیشرفت استان دارد.

کرمی با یادآوری نقش حیاتی مرزبانان در مدیریت کنگره عظیم اربعین، گفت: تعامل دو سویه میان مرزبانان ایران و عراق در ایام اربعین، اوج موفقیت این دیپلماسی بود. هدف ما این است که با تداوم این همکاری‌ها و حفظ حصار امن مرزی، از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه استان که در سند توسعه استان نیز بر آن تأکید شده، بیشترین بهره‌برداری شود.

استاندار ایلام در پایان، ضمن تسلیت و یادآوری نام شهدای گرانقدر مرزبانی که در جنگ‌های مختلف و حوادث اخیر جان خود را فدا کرده‌اند، از ایثارگری آنان و خانواده‌های محترمشان تجلیل کرد و برای تمامی نیروهای مرزبانی خواستار سربلندی و توفیق روزافزون شد.

کد مطلب 6967109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها