به گزارش خبرنگار مهر، حسن عربی صبح یکشنبه در نشست با فرمانده انتظامی شهرستان سرخه در ستاد انتظامی این شهرستان از تشدید نظارت ها و حفاظت ها از ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی شهرستان خبر داد.

وی افزود: تقویت همکاری‌های مشترک برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت از آثار تاریخی بین نیروی انتظامی و میراث فرهنگی در سرخه مورد تفاهم قرار گرفته است.

رئیس میراث فرهنگی سرخه اعلام کرد: با توجه به حساسیت‌های حوزه میراث فرهنگی، همکاری نزدیک این دو نهاد، نقشی کلیدی در صیانت از هویت تاریخی منطقه ایفا می‌کند.

عربی با تأکید بر موضوع مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، افزود: هدف ما ایجاد یک پوشش حمایتی کارآمد و تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری از هرگونه آسیب یا تعرض به اماکن تاریخی و آثار باستانی شهرستان است.

وی همچنین از همراهی نیروی انتظامی در حفاظت از ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی شهرستان سرخه قدردانی کرد و ادامه داد: تشدید نظارت ها در کنار فرهنگ سازی و مجازات های بازدارنده می تواند بسیار موثر باشد.