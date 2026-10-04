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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

موافقت مجلس با استفساریه نحوه تأمین و توزیع قیر در سال ۱۴۰۵

موافقت مجلس با استفساریه نحوه تأمین و توزیع قیر در سال ۱۴۰۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب استفساریه‌ای، نحوه تأمین و توزیع قیر مورد نیاز طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۵ را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه)، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف ۵-۴ جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را بررسی کردند و در نهایت کلیات و جزئیات این طرح به تصویب رسید.

موضوع استفساریه به شرح زیر مطرح شد:

«با توجه به عبارت «علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین» در صدر ماده یک و حکم بند ۳۲ ماده یک قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و همچنین بند «ر» تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، آیا ملاک اجرای حکم ردیف چهار-پنج جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با ۵۰ درصد قیمت بها بازار بورس است؟»

پاسخ استفساریه نیز به این شرح به تصویب نمایندگان رسید:

«بله. ملاک اجرای حکم ردیف چهار-پنج قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با ۵۰ درصد قیمت بها بازار یا بورس است.»

کد مطلب 6967361
زهرا علیدادی

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