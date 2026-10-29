صدور ۸۱ ضمانت الکترونیکی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو گفت: بستر برای اجرای طرح ضمانت الکترونیک در همه حوزه های قضایی استان فراهم شده است و تاکنون در حوزه های قضایی گرگان، آق قلا، علی آبادکتول، آزادشهر، گنبدکاووس، بندرترکمن، مینودشت و مراوه تپه ضمانت الکترونیک اجرایی شده است.

اسپانلو گفت: با راه‌اندازی این سامانه، دامنه دارایی‌های قابل بررسی برای تأمین وثیقه نیز گسترش یافته و علاوه بر املاک، امکان استفاده از خودرو، سهام بورسی، طلا و حساب‌های بانکی نیز به عنوان وثیقه فراهم شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان، یکی از مهم‌ترین آثار اجرای سامانه ضمانت الکترونیکی، را کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت برشمرد و گفت: در روش سنتی وثیقه گذاری، شناسایی و ارزش‌گذاری ملک و استعلام‌های مربوط به ضمانت دست‌کم یک روز و گاهی تا چند روز زمان می‌بُرد و این موضوع در برخی پرونده‌ها به بازداشت یک تا سه روز متهمان منجر می‌شد اما با استفاده از بستر هوشمند، استعلام‌های موردنیاز به‌صورت برخط و در چند دقیقه انجام و از بازداشت افراد جلوگیری می‌شود.

اسپانلو افزود: در سامانه ضمانت الکترونیکی، امکان صدور قرار بدون حضور وثیقه‌گذار، بدون ارسال نیابت قضایی و بدون تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد فراهم شده است. این خدمات به‌صورت برخط و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل ارائه است.

وی گفت: اعتبارسنجی خودکار اطلاعات، کاهش خطای انسانی در ثبت دارایی‌ها، حذف رفت‌وآمدهای حضوری، کاهش کاغذبازی و افزایش سرعت انجام امور قضایی از دیگر مزایای سامانه ضمانت الکترونیکی است.