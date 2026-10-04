فولاد خشکه هوایی؛ انتخابی برای ابزارهای برشی پرسرعت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کند شدن مته، لب پریدگی تیغه و توقف دستگاه برای تعویض ابزار، فقط مشکلات فنی نیستند؛ هر کدام می توانند هزینه تولید و زمان تحویل سفارش را تحت تاثیر قرار دهند. برای واحدهای ابزارسازی و ماشین کاری، انتخاب فولاد باید از شناخت شرایط برش آغاز شود. به همین دلیل، هنگام بررسی قیمت فولاد خشکه هوایی، لازم است گرید، ابعاد و کاربرد مورد نظر نیز مشخص باشد. اگر برای ساخت مته، فرز، قلاویز یا تیغه صنعتی به این متریال نیاز دارید، می توانید مشخصات سفارش خود را با کارشناسان فولاد حامیران در میان بگذارید و درباره انتخاب گرید، موجودی و شرایط تامین استعلام بگیرید.

چرا جنس ابزار در تداوم تولید نقش دارد؟

ابزار برشی هنگام کار، همزمان در معرض فشار، اصطکاک و حرارت قرار می گیرد. در چنین شرایطی، حفظ سختی و شکل لبه برای ادامه براده برداری ضروری است. فرسایش یا تغییر شکل لبه می تواند کیفیت سطح قطعه را کاهش دهد و باعث خروج ابعاد از محدوده مجاز شود.

فولاد خشکه هوایی، با نام فولاد تندبر یا HSS (High Speed Steel) ، خانواده ای از فولادهای ابزار است که سختی گرم، مقاومت سایشی و چقرمگی را در کنار هم فراهم می کند. این ویژگی ها دلیل استفاده از آن در ساخت ابزارهایی مانند مته، فرز، قلاویز و ابزار خان کشی است. البته نتیجه نهایی به تناسب گرید با کاربرد و کیفیت ساخت ابزار وابسته خواهد بود.

برای یک واحد تولیدی، پرسش خرید باید روشن باشد: ابزار قرار است چه قطعه ای را، با چه شرایطی و در چه حجم تولیدی ماشین کاری کند؟ پاسخ به این پرسش، نقطه شروع انتخاب متریال است.

فولاد خشکه هوایی چگونه حرارت و سایش را تحمل می کند؟

در ساختار فولادهای تندبر، عناصری مانند تنگستن، مولیبدن و وانادیوم در تشکیل کاربیدهای مقاوم به سایش نقش دارند. عملیات سخت کاری و تمپر کردن نیز برای دستیابی به خواص مورد نیاز ابزار انجام می شود. ترکیب این عوامل، امکان دستیابی به سختی و مقاومت سایشی مورد نیاز برای براده برداری را فراهم می کند.

بنابراین، خرید فولاد با عنوان عمومی «خشکه هوایی» کافی نیست. شماره گرید، وضعیت تحویل و برنامه عملیات حرارتی باید مشخص باشند. اگر ابزار فعلی شما زود کند می شود یا دچار شکست می شود، صرفا تغییر فولاد راه حل قطعی نیست؛ شرایط برش، هندسه ابزار و عملیات حرارتی نیز باید بررسی شوند.

کدام گرید با نیاز ابزارسازی شما هماهنگ است؟

گریدهای فولاد تندبر از نظر ترکیب آلیاژی و خواص فنی تفاوت دارند. انتخاب آنها باید با توجه به جنس قطعه کار، فشار وارد بر لبه، حرارت و نوع عملیات انجام شود.

فولاد ۱.۳۳۴۳؛ برای ساخت مته، فرز و قلاویز

گرید ۱.۳۳۴۳ در ساخت مته مارپیچ، فرز، قلاویز و ابزار خان کشی کاربرد دارد. مقاومت به سایش، سختی گرم، چقرمگی و قابلیت سنگ زنی از ویژگی های این گرید هستند. اگر سفارش شما به ساخت چنین ابزارهایی مربوط است، می توان بررسی فنی را با تطبیق مشخصات این فولاد با شرایط کار آغاز کرد.

فولاد ۱.۳۲۴۳؛ برای ابزارهای صنعتی حاوی کبالت

گرید ۱.۳۲۴۳ از فولادهای تندبر حاوی کبالت است و در تولید ابزارهایی مانند فرز، برقو، مته، قلاویز و ابزار دنده زنی استفاده می شود. سختی گرم و مقاومت فشاری از خواص مورد توجه آن هستند. وجود عنصر کبالت CO در این گرید موجب سختی فلز در دمای بالا میگردد ، انتخاب این گرید نیز باید بر اساس نیاز واقعی ابزار و مشخصات فنی سازنده انجام شود.

اگر هنوز شماره گرید را مشخص نکرده اید، درخواست خود را با نام ابزار، جنس قطعه کار و ابعاد مورد نیاز مطرح کنید. این اطلاعات، مبنای دریافت مشاوره انتخاب فولاد از کارشناسان حامیران خواهد بود.

پیش از استعلام، این اطلاعات را آماده کنید

یک استعلام دقیق به تامین کننده کمک می کند پیشنهاد خود را بر اساس نیاز سفارش تنظیم کند. هنگام تماس یا ارسال درخواست خرید، اطلاعات زیر را اعلام کنید:

کاربرد: ابزار مورد نظر و عملیاتی که باید انجام دهد.

گرید: شماره استاندارد، در صورت مشخص بودن.

شکل و ابعاد مقطع: قطر یا ضخامت، طول و ابعاد مورد نیاز برای برش.

مقدار سفارش: وزن یا تعداد قطعات درخواستی.

جنس قطعه کار: نوع آلیاژ و سختی آن، در صورت دسترسی به اطلاعات.

الزامات تحویل: زمان مورد نیاز و مدارک فنی درخواستی.

برای مثال، درخواست «فولاد خشکه هوایی برای ساخت قلاویز، با قطر و طول مشخص» زمینه بررسی سفارش را فراهم می کند. اگر نقشه یا مشخصات فنی مصوب دارید، اطلاعات خرید را بر اساس همان مدارک ارائه دهید.

قیمت خرید را در کنار هزینه ساخت ابزار ارزیابی کنید

گرید، ترکیب آلیاژی، مبدا تولید و شرایط بازار بر قیمت فولاد خشکه هوایی اثر دارند. برای مقایسه پیشنهادهای فروش، باید ابعاد، وضعیت تحویل و مشخصات فنی کالا نیز یکسان یا قابل تطبیق باشند.

از سوی دیگر، هزینه ابزار فقط به مبلغ خرید فولاد محدود نمی شود. ماشین کاری، عملیات حرارتی، سنگ زنی و آماده سازی لبه نیز هزینه دارند. انتخاب متریالی که با کاربرد هماهنگ نیست، می تواند این هزینه ها را با دوباره کاری یا تعویض ابزار همراه کند.

به همین دلیل، پیش از نهایی کردن سفارش، گرید و ابعاد را با واحد فنی هماهنگ کنید و درباره موجودی، خدمات برش و زمان تحویل از تامین کننده پاسخ مشخص بگیرید.

استعلام و سفارش فولاد خشکه هوایی از حامیران

فولاد حامیران امکان استعلام گریدهای فولاد تندبر، دریافت مشاوره فنی و بررسی برش مطابق ابعاد درخواستی را فراهم کرده است. برای آغاز فرایند خرید، کافی است گرید، ابعاد و مقدار مورد نیاز را اعلام کنید. در صورت نامشخص بودن گرید، نوع ابزار و شرایط استفاده را توضیح دهید تا موضوع از نظر فنی بررسی شود.

برای دریافت قیمت و بررسی موجودی فولاد خشکه هوایی، با شماره ۰۲۱۶۳۵۱۱ تماس بگیرید. هنگام استعلام، نیاز به برش و زمان مورد نظر برای تحویل را نیز مطرح کنید تا قیمت و شرایط تامین متناسب با سفارش شما اعلام شود.

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