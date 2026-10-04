مرهمی از جنس امید؛ تکرار رسم مهربانی بانک مسکن در دیار بلوط ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا چهارمین گردهمایی سالانه «رسم مهربانی با هدف ترویج فرهنگ مهرورزی، حمایت از بیماران خاص و ایجاد نشاط برای کودکان تحت پوشش انجمن‌های بیماری‌های خاص استان لرستان، در سالن شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

در این مراسم، روح‌الله قاسمیان، رئیس اداره‌کل روابط عمومی بانک مسکن، داریوش عالی‌پور، مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان، بهروز عزت‌پور، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت استان، معاون اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، مدیرکل بیمه سلامت و جمعی از خیرین و حامیان حوزه سلامت حضور داشتند.

مسئولیت اجتماعی؛ امتداد رسالت بانک مسکن

روح‌الله قاسمیان، رئیس اداره‌کل روابط عمومی بانک مسکن، در این گردهمایی با اشاره به اقدامات گسترده بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی مفهومی مدرن و نوین است که هم ریشه در انسانیت و باورهای ما دارد و هم می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای هویت سازمانی ایفا کند.

وی افزود: بانک مسکن مانند سال‌های گذشته، امسال نیز برای چهارمین دوره، با هدف حمایت از کودکان و بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، در این حرکت ارزشمند مشارکت کرده است. امیدواریم این قدم کوچک در سال‌های آینده نیز تداوم یابد و با همراهی مجمع خیرین سلامت استان و سایر خیرین، بتوانیم رسم زیبای مهربانی را پررونق‌تر از گذشته ادامه دهیم.

اجرای طرح‌های ماندگار بانک مسکن در لرستان

قاسمیان با تشریح بخشی از اقدامات بانک مسکن در حوزه مسئولیت اجتماعی، به فعالیت‌های انجام‌شده در استان لرستان اشاره کرد و گفت: ساخت سه مدرسه در شهرهای الیگودرز، پلدختر و نورآباد، تجهیز و تکمیل درمانگاه فرهنگیان الیگودرز، برگزاری ۱۷ دوره جشنواره مصرف صحیح آب با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان، حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت، اهدای ۱۷۰ تخته فرش به مددجویان بهزیستی و تجهیز آزمایشگاه جامع سلامت پلدختر، بخشی از اقدامات بانک مسکن در این استان است.

رئیس اداره‌کل روابط عمومی بانک مسکن تأکید کرد: این بانک در ادامه نیز با جدیت و توان بیشتری در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند، به‌ویژه کودکان و بیماران خاص، ایفای نقش خواهد کرد.

همراهی بانک مسکن با بیماران خاص و صعب‌العلاج

داریوش عالی‌پور، مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان، نیز ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و حامیان این گردهمایی، گفت: بانک مسکن علاوه بر رسالت اصلی خود که تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه است، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز وظیفه خود می‌داند تا در حد توان، همراه مردم و یاری‌رسان آنان در حل چالش‌ها و دغدغه‌هایشان باشد.

وی افزود: بیماران خاص و صعب‌العلاج سال‌ها با مشکلات درمانی و هزینه‌های سنگین مواجه هستند و بانک مسکن تلاش می‌کند در کنار سایر نهادها و خیرین، سهمی هرچند کوچک در حمایت از این عزیزان داشته باشد.

تلاش برای حمایت از مسیر درمان کودکان

بهروز عزت‌پور، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، نیز در این مراسم با تقدیر از مشارکت حامیان برگزاری گردهمایی «رسم مهربانی» اظهار داشت: هدف ما این است که همانند خانواده‌های این کودکان، حامی و همراه آنان باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای برنامه‌ای مدون برای درمان این کودکان، شاهد بهبود شرایط سلامت و پیشرفت روند درمان آنان باشیم.

اهدای هدیه به ۱۷۰ کودک مبتلا به بیماری‌های خاص

در حاشیه این مراسم، از خیرین و حامیان حوزه سلامت با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. همچنین به ۱۷۰ کودک پنج تا ۱۲ سال مبتلا به بیماری‌های خاص که به همراه خانواده‌های خود در این گردهمایی حضور داشتند، هدایای نقدی و غیرنقدی، بسته‌های آموزشی و لوازم‌التحریر اهدا شد.

کودکان مبتلا به بیماری‌های سرطان، تالاسمی، هموفیلی، ای‌بی، SMA، CF، اوتیسم، صرع و نقص ایمنی اولیه در این مراسم حضور داشتند.

اجرای برنامه‌های طنز، حرکات آیینی، استندآپ کمدی کودکانه و موسیقی، از دیگر بخش‌های چهارمین گردهمایی سالانه «رسم مهربانی» بود.