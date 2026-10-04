به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر یک‌شنبه در شورای استاندارد خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: شورای استاندارد استان به ریاست وی و با محوریت بررسی الزامات استاندارد در حوزه ایمنی آسانسورها، برچسب انرژی ساختمان‌ها و توسعه ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع استان برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در این نشست، آخرین وضعیت ایمنی و استاندارد آسانسورهای اماکن عمومی، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مسکن مهر بررسی و بر ضرورت پایش مستمر، رفع نواقص و تعیین تکلیف آسانسورهای فاقد تأییدیه‌های لازم تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین فرآیند اخذ و اجرای برچسب انرژی ساختمان‌ها و الزامات دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی و عمومی تأکید شد.

علوی‌مقدم بیان کرد: در ادامه، وضعیت آزمایشگاه‌های مرجع اداره‌کل استاندارد و آزمایشگاه‌های بخش خصوصی از منظر ظرفیت، حوزه فعالیت و الزامات فنی و تخصصی بررسی شد و بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان برای ارتقای نظام کنترل و پایش استاندارد تأکید شد.

وی افزود: بررسی برنامه‌های برگزاری همایش مدیریت مصرف انرژی با محوریت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز از دیگر محورهای نشست بود که در این بخش، بر تقویت رویکردهای فنی و اجرایی در بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای آگاهی دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه ساخت‌وساز تأکید شد.

معاون استاندار خراسان شمالی، استاندارد را بخشی از فرآیند حکمرانی ایمن و کارآمد در حوزه عمران، ساختمان و خدمات عمومی دانست و بر ضرورت خروج الزامات استاندارد از رویکرد صرفاً نظارتی و تبدیل آن به فرآیندی مستمر در طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری تأکید کرد.

علوی‌مقدم در پایان خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مصوبات شورا و تعیین تکلیف موارد دارای نقص یا عدم انطباق شد تا الزامات ایمنی و استاندارد در سطح استان با جدیت بیشتری اجرا شود.