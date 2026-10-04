باقربیک: دستاوردهای پس از انقلاب نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور باقربیک تبریزی می‌گوید، مداحان باید هم خدمات دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند آب، برق و گاز را برای مردم بازگو کنند و هم مشکلات مردم را به مدیران منتقل کنند.

او این را تعامل دوسویه میان مداحان و مسئولان خواند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران ظهر یکشنبه در نشست مشترک کانون مداحان شهرستان‌های استان تهران، که با حضور مسئولان شهرستان قرچک در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: مداحان به‌عنوان بخشی از بدنه‌ اثرگذار فرهنگی و اجتماعی می‌توانند، در تبیین خدمات دستگاه‌های اجرایی و تقویت حافظه‌ تاریخی جامعه نقش داشته باشند.

به گفته‌ او، نباید اجازه داد بخشی از دستاوردها و تغییرات پس از انقلاب اسلامی با گذشت زمان فراموش شود.

آقای باقربیک افزود: همان‌گونه که مسئولان در قبال خدمت‌رسانی به مردم وظیفه دارند، مداحان نیز می‌توانند مسائل و مشکلات مردم را به مدیران برسانند و در مواردی که گره‌ای با همکاری دستگاه‌های اجرایی گشوده می‌شود، زمینه‌ی ارتباط و پیگیری را فراهم کنند.

او گفت به همین دلیل تعامل دوسویه میان این دو مجموعه باید تقویت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: کسانی که در میان مردم تریبون و ارتباط گسترده دارند، از جمله مداحان، می‌توانند در مسیر خدمت به مردم نقش مؤثری داشته باشند و افزون بر بازگویی دغدغه‌های جامعه، از ظرفیت خود برای کمک به حل مشکلات نیز بهره بگیرند.

او با اشاره به ابتکار برگزاری نشست‌های مشترک کانون مداحان با فرمانداران شهرستان‌های استان تهران گفت: هدف از این نشست‌ها آن است که مداحان و مسئولان اجرایی شهرستان‌ها در کنار هم قرار گیرند و هر مجموعه، متناسب با ظرفیت خود، برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نظام جمهوری اسلامی تلاش کند.

آقای باقربیک با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام گفت: تلاش برای برطرف‌کردن نیاز و گرفتاری یک مؤمن ارزش و ثواب بسیار بالایی دارد و هر کس باید در حد توان خود برای گشودن گره از کار دیگران بکوشد؛ زیرا خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان یکی از ارزشمندترین عبادت‌هاست.

او در پایان از مسئولان کانون‌های مداحان و ذاکران اهل‌بیت از شهرستان‌های مختلف استان تهران، از جمله فیروزکوه، دماوند، ملارد و شهریار، که در این نشست حضور داشتند، قدردانی کرد و گفت: هدف از این گردهمایی‌ها ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های فرهنگی و اجرایی شهرستان‌هاست تا با همکاری متقابل، زمینه‌ی خدمت بیشتر به مردم و حل مسائل آنان فراهم شود.