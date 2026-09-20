به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا احمدی صبح یکشنبه در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس از مقاطع پرافتخار تاریخ ملت ایران است که مردم با تکیه بر ایمان، وحدت، ایثار و روحیه مقاومت در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کردند و حماسه‌ای ماندگار آفریدند.

وی افزود: دفاع مقدس صرفاً یک مقطع تاریخی نیست، بلکه میراثی ارزشمند از ایمان، اخلاص، ایثار، مقاومت، خودباوری، فرهنگ خدمت و فداکاری به شمار می‌رود که می‌تواند برای نسل‌های آینده الهام‌بخش باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت انتقال درست این میراث به نسل جدید تأکید کرد و گفت: فرهنگ دفاع مقدس باید با روایت صحیح، صادقانه و هنرمندانه به نسل‌های آینده منتقل شود تا یاد شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و فداکاری‌های آنان در حافظه تاریخی جامعه ماندگار بماند.

احمدی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه ماه‌های اخیر، این حضور را نشانه‌ای از تداوم فرهنگ مقاومت و ایستادگی دانست و عنوان کرد: مردم با حضور در این اجتماعات و برافراشتن پرچم ایران، بر عزت، استقلال و هویت ملی تأکید می‌کنند.

وی همچنین با گرامیداشت میلاد امام حسن عسکری(ع)، بر اهمیت رعایت حقوق مردم و توجه به اخلاق اجتماعی تأکید کرد و افزود: رعایت حقوق مردم با تقوای الهی پیوند دارد و توجه به اخلاق و حقوق شهروندان باید در رفتار اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با اشاره به سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س)، نقش ایشان در رونق علمی و شکل‌گیری حوزه‌های علمیه را مورد توجه قرار داد.

ضرورت توجه مدیریت شهری به ایمنی مدارس

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، دانش‌آموزان و فرهنگیان را مورد خطاب قرار داد و یاد شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان شهید در دوران نوجوانی با فداکاری و مسئولیت‌پذیری، الگوی ایثار را به نسل‌های بعد منتقل کردند، بر ضرورت توجه مدیریت شهری به مسائل پیرامونی مدارس تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، ایمنی مسیرهای منتهی به مدارس، ساماندهی ترافیک، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نظارت بر سرویس مدارس و مناسب‌سازی معابر را از جمله موضوعات مهم همزمان با آغاز سال تحصیلی عنوان کرد.

وی همچنین بر زیباسازی محیط اطراف مدارس و اجرای خط‌کشی‌های ترافیکی در معابر منتهی به مراکز آموزشی تأکید کرد و این اقدامات را از وظایف مدیریت شهری در آستانه بازگشایی مدارس دانست.

پرچم ایران نماد هویت و وحدت ملی است

احمدی در ادامه با اشاره به روز پرچم، اظهار داشت: پرچم هر ملت نماد عزت، هویت و وحدت ملی است و باید جایگاه آن در ایجاد همبستگی اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: پرچم ایران متعلق به همه مردم کشور است و نماد هویت ملی و اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در اجتماعات شبانه خاطرنشان کرد: حضور کودکان، جوانان و سالمندان در کنار یکدیگر و برافراشتن پرچم ایران، جلوه‌ای از همبستگی و تعلق مردم به هویت ملی کشور است.