به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا احمدی روز یکشنبه با گرامیداشت سالروز شهادت شهید سیدحسن نصرالله، اظهار کرد: این مجاهد نستوه سال‌ها برای اعتلای جبهه مقاومت و مبارزه با رژیم‌صهیونیستی تلاش کرد.

وی با گرامیداشت مناسبت‌های هفته، درگذشت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و اظهار کرد: از رحلت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، مرجع عظیم‌الشأن جهان اسلام، متأثر شدیم و این ضایعه را به ملت ایران و مقلدان آن بزرگوار تسلیت عرض می‌کنیم.

احمدی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری یکی از روزهای هفته دفاع مقدس به نام «روز سرباز» گفت: هدف از این نام‌گذاری، تجلیل از جوانانی است که بخشی از دوران جوانی خود را برای امنیت و آسایش کشور صرف می‌کنند.

وی افزود: خدمت سربازی و لفظ سرباز یادآور مفاهیمی همچون انضباط، شجاعت و وفاداری است و باید از جوانانی که دو سال از عمر خود را برای خدمت می‌گذارند، تجلیل شود؛ همان‌گونه که باید قدردان عزیزانی باشیم که تمام زندگی خود را در این مسیر گذاشته‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین گفت: امروز در محضر خانواده شهدایی خواهیم بود که فرزندان سرباز آنها در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان به شهادت رسیده‌اند و از این خانواده‌ها تجلیل خواهد شد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شکست حصر آبادان و عملیات ثامن‌الائمه(ع) اشاره کرد و گفت: سالروز شکست حصر آبادان و عملیات ثامن‌الائمه را گرامی می‌داریم و به یاری خدا روزی نیز فرا برسد که از شکست حصر تنگه هرمز سخن بگوییم.

وی همچنین با اشاره به حادثه پس از عملیات ثامن‌الائمه(ع) و شهادت جمعی از فرماندهان نظامی اظهار کرد: پس از این عملیات، بسیاری از سرداران و فرماندهان از جمله شهیدان فلاحی، نامجو، کلاهدوز و... را از دست دادیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با گرامیداشت روز آتش‌نشانی و ایمنی گفت: به‌عنوان یک شهروند و خادم همشهریان، این فرصت را مغتنم می‌دانم تا از نیروهای شجاع و خدومی که با تلاش‌های خود، به‌ویژه در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، به مردم خدمت می‌کنند، صمیمانه قدردانی کنم.

احمدی افزود: گاهی درباره افرادی که ظهر نیز به خانه خود بازمی‌گردند از تعبیر تلاش شبانه‌روزی استفاده می‌کنیم، اما این عزیزان به معنای واقعی کلمه شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و باید از نتیجه تلاش‌ها و زحمات آنان قدردانی شود.

احمدی با اشاره به مناسبت‌های فرهنگی هفته نیز گفت: این هفته، هفته بزرگداشت عارف نامی و بزرگ، شمس تبریزی، از افتخارات تبریز است و چهارشنبه نیز به شاگرد بزرگ شمس، مولانا، یکی از بزرگ‌ترین شاعران و عارفان اختصاص دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با اشاره به روز جهانی ناشنوایان و روز سالمندان گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در حوزه اجتماعی فعال شده است و انتظار داریم درباره ناشنوایان و همچنین موضوع توانیاب اقدامات کیفی انجام شود.

وی افزود: یکی از اهداف روز جهانی ناشنوایان این است که مردم با فرهنگ صحیح ارتباط با ناشنوایان آشنا شوند و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نیز شناخت بیشتری از نیازهای این قشر پیدا کنند.

احمدی ادامه داد: موضوع سالمندی نیز بحث مفصل دیگری است. با توجه به حرکت جامعه به سمت سالمندی، باید بیش از گذشته برای شناخت نیازهای این قشر، فرهنگ صحیح ارتباط با سالمندان و تأمین نیازهای آنان تلاش کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخش پایانی سخنان خود به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: شاهد سخنرانی شجاعانه و خردمندانه رئیس‌جمهور محترم در سازمان ملل بودیم که در چند دقیقه سخنان خود، عزت، مظلومیت و اقتدار ایران اسلامی را نشان داد.

احمدی افزود: رئیس‌جمهور در سخنان خود به محکومیت تروریسم و آنچه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند پرداخت و با نشان دادن تصاویر رهبر شهید و دانش‌آموزان، مواضع ایران را برای جهانیان تشریح کرد.

وی اظهار کرد: رئیس‌جمهور اعلام کرد که در مقابل حرف زور تسلیم نمی‌شویم و خواهیم ایستاد؛ این موضع جای تقدیر و حمایت دارد و به نوبه خود از آن تقدیر و تشکر می‌کنیم.