مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه: ۱۹۷۰۰ مترمربع معابر روستایی آسفالت شد

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه‌های آسفالت معابر روستاهای شهرستان سنقر و کلیایی با هدف بهبود زیرساخت‌های روستایی و تسهیل تردد اهالی به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود: در قالب این طرح‌ها، ۶ هزار مترمربع از معابر روستای حیدرآباد با اعتباری معادل ۳۲ میلیارد ریال آسفالت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در روستای جامیشان علیا نیز ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال تحت عملیات آسفالت قرار گرفت.

خدادادی گفت: پروژه آسفالت معابر روستای چشمه توران نیز در سطح ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری معادل ۳۷ میلیارد ریال اجرا و تکمیل شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع، ۱۹ هزار و ۷۰۰ مترمربع از معابر این سه روستا آسفالت شده که اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود وضعیت معابر و تسهیل تردد روستاییان دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمامی این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی «قیر رایگان» تأمین و اجرا شده و در راستای توسعه زیرساخت‌های رفاهی و عمرانی مناطق روستایی استان به بهره‌برداری رسیده است.

خدادادی افزود: اجرای طرح‌های بهسازی و آسفالت معابر روستایی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای بنیاد مسکن دنبال می‌شود و ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌پذیری مناطق روستایی از اهداف این اقدامات است.