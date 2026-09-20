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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۱

خدادادی: ۱۹ هزار مترمربع از معابر روستایی کرمانشاه آسفالت شد

خدادادی: ۱۹ هزار مترمربع از معابر روستایی کرمانشاه آسفالت شد

کرمانشاه - مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه از پایان عملیات آسفالت ۱۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر سه روستا با اعتبار ۱۰۹ میلیارد ریال خبر داد.

شمس‌الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات اجرایی آسفالت معابر روستاهای میخوران فرمانفرما و میدان در شهرستان سنقروکلیایی و خرم‌آباد سفلی در شهرستان روانسر خبر داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه اظهار کرد: این پروژه‌ها در راستای اجرای طرح هادی روستایی و با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، بهبود بهداشت محیط و تسهیل تردد اهالی اجرا و به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: عملیات آسفالت معابر روستای میخوران فرمانفرما در شهرستان سنقروکلیایی در سطح ۶ هزار مترمربع و با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال انجام شده است.

خدادادی تصریح کرد: در روستای میدان شهرستان سنقروکلیایی نیز ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال آسفالت و بهسازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روستای خرم‌آباد سفلی شهرستان روانسر نیز عملیات آسفالت ۷ هزار مترمربع از معابر با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال به پایان رسیده و این پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در مجموع این سه پروژه، ۱۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر روستایی استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد ریال آسفالت و بهسازی شده است.

خدادادی گفت: اعتبار اجرای این پروژه‌ها از محل سهمیه قیر رایگان ملی تأمین شده و اجرای این طرح‌ها می‌تواند در بهبود وضعیت معابر و افزایش رضایتمندی اهالی این مناطق مؤثر باشد.

کد مطلب 6952255

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