۲۱ هزار مترمربع از معابر روستایی کرمانشاه آسفالت شد

شمسالله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات آسفالت معابر سه روستای استان کرمانشاه با صرف اعتباری بالغ بر ۱۱۹ میلیارد ریال خبر داد.
وی با اشاره به رویکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه محرومیتزدایی و بهبود کیفیت زندگی در روستاها، اظهار کرد: اجرای طرحهای هادی و بهسازی معابر روستایی از جمله برنامههای این نهاد برای ارتقای شرایط زندگی در مناطق روستایی است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه افزود: در همین راستا، عملیات آسفالت معابر روستاهای میخوران فرمانفرما در شهرستان سنقروکلیایی، خرمآباد سفلی در شهرستان روانسر و شهید عسگری در شهرستان کرمانشاه به پایان رسیده و این پروژهها مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
خدادادی درباره جزئیات عملیات انجامشده گفت: در روستای میخوران فرمانفرما از توابع شهرستان سنقروکلیایی، ۶ هزار مترمربع از معابر آسفالت شده که برای اجرای آن ۳۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی ادامه داد: در روستای خرمآباد سفلی شهرستان روانسر نیز ۷ هزار مترمربع آسفالت معابر با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال اجرا شده و عملیات مربوط به این طرح به پایان رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روستای شهید عسگری از توابع شهرستان کرمانشاه نیز ۸ هزار مترمربع از معابر با اعتباری معادل ۴۲ میلیارد ریال آسفالت شده است.
وی ابراز امیدواری کرد بهرهبرداری از این پروژهها زمینه ارتقای رفاه عمومی و افزایش ایمنی تردد اهالی این روستاها را فراهم کند و شرایط مناسبتری برای رفتوآمد روستاییان ایجاد شود.
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