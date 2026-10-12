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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

آسفالت ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر سه روستا کرمانشاه تکمیل شد

آسفالت ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر سه روستا کرمانشاه تکمیل شد

کرمانشاه - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از پایان عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سه روستا در شهرستان‌های کرمانشاه و سنقروکلیایی با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد ریال خبر داد.

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل عملیات آسفالت معابر سه روستای استان کرمانشاه با استفاده از اعتبارات ملی قیر رایگان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف بهسازی مسیرهای روستایی، تسهیل رفت‌وآمد ساکنان و بهبود شرایط محیطی اجرا شده‌اند.

وی افزود: در شهرستان کرمانشاه، معابر روستای گونی به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع با اعتبار ۴۴ میلیارد ریال آسفالت شد و این طرح پس از اتمام عملیات اجرایی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در روستای زندهر نیز عملیات زیرسازی و آسفالت در محدوده‌ای به مساحت ۷ هزار مترمربع با صرف ۳۸ میلیارد ریال اعتبار به پایان رسیده است.

خدادادی با اشاره به اجرای طرح دیگری در شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: آسفالت معابر روستای خانقاه وسطی به مساحت ۶ هزار مترمربع و با اعتبار ۳۴ میلیارد ریال تکمیل شده و در اختیار اهالی قرار گرفته است.

وی مجموع مساحت معابر آسفالت‌شده در این سه روستا را ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع اعلام کرد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۱۱۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: منابع مالی این طرح‌ها از محل اعتبارات ملی قیر رایگان تأمین شده و اجرای آنها در چارچوب برنامه‌های بهسازی معابر و طرح‌های هادی روستایی قرار دارد.

خدادادی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن استان با اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی، به دنبال توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی ساکنان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

کد مطلب 6975897

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