به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه فرج‌الهی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: راه‌اندازی این هنرستان یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال در حوزه صنایع‌دستی استان است و زمینه آموزش تخصصی و آکادمیک این هنرها را برای نسل جدید فراهم می‌کند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریور، حدود ۱۲۰ نفر در ۱۰ شهرستان استان به صورت رایگان در رشته‌های صنایع‌دستی آموزش دیده‌اند و ۲۷ پروانه تولید انفرادی نیز برای فعالان این حوزه صادر شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان گفت: تاکنون ۲۱۱ نفر از صنعتگران و هنرمندان استان موفق به دریافت نشان ملی صنایع‌دستی شده‌اند و ۱۱ نشان بین‌المللی یونسکو نیز به هنرمندان کردستان اختصاص یافته است.

فرج‌الهی ادامه داد: ساماندهی آموزش صنایع‌دستی در ۱۰ شهرستان و برگزاری دوره‌های آموزشی از دیگر برنامه‌های این معاونت است و پیش‌بینی شده تا پایان سال حدود یک هزار و ۹۰۰ نفر در این دوره‌ها آموزش ببینند.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌هایی همچون چاپ پارچه و سفالگری سنتی و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی را از دیگر اقدامات امسال عنوان کرد.

تلاش برای توسعه بازار فروش صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان یکی از چالش‌های این حوزه را محدود بودن بازار فروش محصولات دانست و گفت: برای آشنایی صنعتگران با ظرفیت فروش آنلاین، دوره‌های آموزشی با همکاری اداره‌کل پست برگزار شده است.

وی افزود: در این دوره‌ها نحوه فعالیت در پلتفرم‌های فروش آنلاین به صنعتگران آموزش داده شده و بخشی از هنرمندان اکنون محصولات خود را از این طریق عرضه می‌کنند.

فرج‌الهی با اشاره به برنامه راه‌اندازی موزه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی گفت: هدف از ایجاد این موزه، معرفی و احیای رشته‌هایی است که در معرض فراموشی قرار دارند و آموزش آنها به نسل جوان به شیوه استاد-شاگردی است.

وی همچنین نبود بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی را از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: پیگیری برای ایجاد بازارچه دائمی، روزبازار و شب‌بازار صنایع‌دستی ادامه دارد و برای تحقق آن نیازمند همکاری مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط هستیم.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان خاطرنشان کرد: توانمندسازی سالمندان، به‌ویژه بانوان سالمند، از دیگر برنامه‌های این حوزه است و تلاش می‌شود از ظرفیت صنایع‌دستی برای آموزش، اشتغال و افزایش مشارکت اجتماعی آنان استفاده شود.