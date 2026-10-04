تأکید استاندار آذربایجان شرقی بر توسعه همزمان ورزش همگانی و قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در شورای ورزش و تربیت بدنی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ورزش همگانی و قهرمانی اظهار کرد: ورزش قهرمانی موجب غرور ملی و ورزش همگانی زمینه‌ساز سلامت و شادابی جامعه است و دستگاه‌های مختلف استان، به‌ویژه اداره‌کل ورزش و جوانان، باید برای توسعه هر دو حوزه برنامه‌ریزی کنند.

وی فعال‌سازی مراکز استعدادیابی در سراسر استان را یکی از الزامات توسعه ورزش قهرمانی دانست و گفت: این مراکز باید با همکاری آموزش و پرورش فعال شوند تا زمینه شناسایی و پرورش نسل جدیدی از قهرمانان ورزشی در رشته‌های مختلف فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تجلیل از قهرمانان ورزشی استان تأکید کرد و افزود: قدردانی از قهرمانان علاوه بر ارزش‌آفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی، می‌تواند انگیزه نوجوانان و جوانان را برای تلاش و کسب موفقیت در رشته‌های مختلف ورزشی افزایش دهد.

ورزش بانوان در اولویت قرار گیرد

سرمست توجه به ورزش بانوان را از اولویت‌های حوزه ورزش استان عنوان کرد و گفت: ورزش بانوان چه در بخش قهرمانی و چه در حوزه ورزش همگانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به نقش بانوان در خانواده و جامعه ادامه داد: بانوان در تربیت نسل آینده و ایجاد نشاط، شادابی و سلامت جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و بر همین اساس باید حوزه ورزش بانوان با اولویت دنبال شود.

پروژه‌های ورزشی با پیشرفت بالا در اولویت تکمیل

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری جدی برای تکمیل پروژه‌ها و زیرساخت‌های نیمه‌تمام ورزشی استان تأکید کرد و گفت: تکمیل این پروژه‌ها به افزایش سرانه ورزشی مردم و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کمک می‌کند.

سرمست با تأکید بر اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: طرح‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارند باید با جدیت بیشتری پیگیری و تکمیل شوند.

وی با اشاره به پروژه بهسازی و نوسازی ورزشگاه یادگار امام تبریز اظهار کرد: تکمیل و بازگشایی این ورزشگاه اقدام مهمی برای توسعه ورزش قهرمانی آذربایجان شرقی و افزایش نشاط اجتماعی مردم بود.

استاندار آذربایجان شرقی تکمیل استخر بزرگ و پروژه‌های ورزشی شهرستان‌های استان را نیز نیازمند تلاش مضاعف دانست و بر نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیگیری و تأمین ظرفیت‌های لازم برای این پروژه‌ها تأکید کرد.

ضرورت توزیع متوازن امکانات ورزشی

سرمست همچنین خواستار توزیع عادلانه و متوازن امکانات و زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی شد و بر توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان‌های استان تأکید کرد.

وی از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه ورزش استقبال کرد و گفت: استان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش حمایت می‌کند و در این زمینه نمونه‌های موفقی نیز در آذربایجان شرقی وجود دارد.

استاندار آذربایجان شرقی باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز را نمونه‌ای از ظرفیت بخش خصوصی در ورزش استان دانست و افزود: این باشگاه با حمایت بخش خصوصی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته و نقش قابل توجهی در افزایش نشاط، شادابی و غرور مردم آذربایجان داشته است.

سرمست بر ضرورت افزایش چنین نمونه‌هایی در استان تأکید کرد و گفت: ظرفیت لازم برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش آذربایجان شرقی وجود دارد و مدیریت استان خود را موظف به حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌داند.

وی در پایان بر تشکیل مجامع مشورتی در هیئت‌های مختلف ورزشی استان تأکید کرد و گفت: استفاده از تجربه پیشکسوتان هر رشته ورزشی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند و اساس ورزش نیز بر کار گروهی و همدلی استوار است.